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Фашик Донецький
Фашик Донецький
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Как ва*а обворовывает ва*у на блок-постах

29.7тЧитати новину російською

За время войны на Донбассе Украины с рф появилась такая профессия, как профессиональный перевозчик. Раньше, до войны, оно конечно было хуже: по Донецку ходил патруль со Львова и всех русскоговорящих скармливал крокодилам. Но зато теперь - сказка, а не жизнь. Хунта она конечно Хунта, но за вкусняшками и за пенсиями очереди.

Но вернемся к такой профессии, как перевозчик. Вообще есть 2 категории перевозчиков на Донбассе: те, кто возят только до нулевого Украинского блокпоста и те, кто возят людей прям к Хунте за пенсиями и вкусняшками дешевыми.

Давайте я немного расскажу шо почем. Итак, направление оккупированная рф Александровка- Марьинка. Средняя цена вопроса, шоб привезти одного человека до нулевого блок-поста Украины - 200 фублев на микроавтобусе вместимостью до 25 человек. Можно также ездить гробом на колесах, типа гасударствинным автобусом рыныды. На стремном автобусе цена дешевле - 70 фублев с человека. Правда, не всегда можно успеть купить на него билеты.

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Рассмотрим самый распространенный вариант - перевозку микроавтобусом. Если едешь автобусом за 200 фублев с рыла, то когда приезжаешь на блок-пост рыныды, водила, собирает документы у пассажиров и топает с ними на проверку, шоб отдать гэбне.

С каждого пассажира перевозчик отдает неформальный налог на порыгать оркам, в основном это по 100 фублев с каждого человека. Вроде и немного, но вместимость одного микроавтобуса - это 17-25 человек,так шо с одного авто выходит 1700-2500 фублев. Таких перевозчиков по части Донецкой области, которая оккупирована рф, 40-50 штук. После того, как орки отдают документы пассажиров, а водила отдает абизянам бабло, перевозчик отдает доки пассажирам и везет их до нулевого блок-поста. Все, его миссия окончена, дальше люди топают сами.

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Но есть и более крутые перевозчики, которые везут к Хунте прям. Расценки на услуги такого плана на порядок выше,чем у тех, кто довозит только до Карателей: мариупольское направление- 450-500 грн с человека славянское направление - 500-650 грн за 1 человека.

В среднем таких машин в день едет 300-400 штук. Хунта разрешает везти в одном мини-автобусе макстимум 8 мест. Но это хорошо для орков, ведь перевозчик налом башляет коллаборантам 1000-1500 за пропуск и шоб не стоять сутки в очереди.

В направлении Александровка-Марьинка на блок-посту орков вышеназваных авто, которые башляют по 1000-1500 фублев на карман абизянам, в среднем, в день 350-400 штук. В итоге вышеназваный блок-пост в день имеет минимум 300, максимум 900 тыщов фублев налом. Это все бабло идет мимо так называемого бюджета дыныры , ибо это живые деньги. Часть оседает в карманах рядовых придурков с автоматами,часть отдается начальству.

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Блок-пост Майорск. Расценки в принципе те же - с одного микроавтобуса водила башляет оркам 1000-1500 фублев за проезд. Все бабло также идет мимо кассы дыныры, пюджетта рипппубликки. Единственное шо пассажиропоток тут больше, так шо в среднем на Майорске оседает в карманах орков 1-1,5 млн фублев в день. Цифра больше, ибо с гордого лынырийского княжества часто люди на Бахмут едут за ништяками и пенсиями.

Блок-пост орков Еленовка, так называемая таможня дыныры. Тут абизяны более борзые и наглые, ибо начальник блок-поста - кадровый военный рф. В среднем через Еленовку проходят 3-4 тыс транспортных средств. Тут ставка - 500 грн с перевозчика, причем именно гривен, фубли не признают здесь в качестве взяток.

Думаю, все все прекрасно поняли - орки в лицо прекрасно знают всех перевозчиков гражданских лиц и то, что конкуренцию здесь ну вообще не любят. Все направления давно поделены и таксы на взятки вооруженным дебилам давно согласованы.

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В среднем, если посчитать наличку, которая идет мимо пюджетта дынырийского ханства, то выходят ну очень неплохие деньги: 5-8 млн фублев в день. Умножайте 5х30 и скажите вслух не улыбаясь: минимальная пенсия дынырийская 3194 фубля в месяц. Поделите 5 миллионов в день на минимальную пенсию. Согласитесь, впечатляет?

Шоб был понятен весь масштаб пиз*еца, открою еще пару секретов. Все блокопосты дыныры обслуживают 250 людев. Часть бабла забирает себе так называемый офицерский состав, 5% от сборов с цивильных лохов. Рядовые абизяны на блок-посту дыныры получают или сигаретный паек с чаем+иногда раз по 500 фублев в неделю на человека. Если абизяна типа

афицэр дынырийский, то ему падает на карман в среднем 5 тыщов фублев в неделю. Если это типа паграничник дыныры, то ставка меньше - 2 тыщи фублев в неделю наличкой. Остальные деньги идут на карман начальнику так называемой таможни дыныры, начальнику пограничной службы, начальнику мтс+начальнику того военного формирования, которое как бы держит и охраняет блок-пост.

Мораль. Как по мне, то так как вату унижает и мешабт с дерьмом рф и коллаборанты местные - это орден от сбУ минимум. Продолжайте в том же духе.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать в рф с Донбасса в гробу? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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Автор
Фашик ДонецькийФашик Донецький
Місце
Україна
Об'єкт
Новини ДНР
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Меня больше всего возмущает то, что эти дынырийские мавпы на блок-постах косвенно прикарманивают деньги простых украинцев, которые платят в украинский бюджет налоги, и из которых лугандонским пердунам платят пенсии. Когда же прекратится этот беспредел с пенсиями, когда уже наши власти перестанут вешать этих лугандонских мразей на шею украинцев. При таких делах разве захочет лугандонский пердун возврата в Украину, ведь он понимает, что в таком случае он будет иметь только одну пенсию, а не две.
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1
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
, В дополнение к написанному, есть достоверная информация, что лугандонские пенсионеры, которые по факту проживают на подконтрольной территории и прописанные в лыдыныры, умудряются ещё получать пенсии от х"йла. Особенно много таких, которые живут на подконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей, им ближе всегоь мотаться туда-сюда. Так что кому война, а кому мать родна. Поэтому эти старые пердуны иногда в открытую заявляли "пусть подольше это продолжается", не им же воевать хоть с одной стороны, хоть с другой. Поэтому этой войне не видно конца при таком раскладе.
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0
0
Степанкова Людмила, Умничка!
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7
1
SoKill Valeriy
SoKill Valeriy
а якщо ватани їдуть в сторону раші там такі ж побори чи як
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6
1
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ну так это руцкий мир - не украдешь не проживешь.
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