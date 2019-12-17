Ежегодно 19 декабря православные христиане празднуют День святого Николая.

Кто такой святой Николай? Он был архиепископом, который проводил свое служение на территории современной Турции и прославился тем, что всегда помогал людям.

Он дарил им подарки. Например, кого-то должны были арестовать за долги. И вдруг утром человек находил у своего порога мешочек с деньгами. Или семья не могла себя обеспечить продуктами, страдала от голода. И так же неожиданно находились деньги и продукты.

Как бы мы сказали сегодня, святой Николай занимался благотворительностью. Причем, делал это анонимно.

Открытка на День святого Николая 24 Канал

Отсюда в христианстве распространилась традиция проводить на День святого Николая благотворительные акции. Согласно христианской традиции, святой Николай даже после ухода на Небо продолжает дарить подарки людям.

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Но дата 19 декабря очень непростая. Потому что в дохристианский период в этот же день почитали великого бога Велеса. Велес был, прежде всего, покровителем крестьян, потому что давал им урожай, а кроме того – купцов, потому что помогал им в торговле. И, наконец, Велес был богом жрецов, которых он посвящал в тайные знания. Поэтому священники древнеславянской ведической традиции назывались волхвами – производным от слова "Велес".

Бог Велес Славянское нследие

Славянская традиция приписывает Велесу те же свойства, что и святому Николаю – каждый год 19 декабря Велес появлялся и дарил подарки. Причем, подарки самые разные – начиная от каких-то материальных вещей и заканчивая подарками судьбы, благоприятными ситуациями и так далее.

После прихода на Русь христианства на протяжении 700 лет существовало двоеверие – в одних и тех же храмах проводились как христианские, так и дохристианские обряды. Многие волхвы стали иконописцами – они владели техникой лубочной живописи, которая очень напоминает современную технику написания икон.

Именно волхвы писали первые иконы, и именно волхвам принадлежит первое иконописное изображение святого Николая, которого многие восприняли как Велеса. Таким образом, к этим иконам обращались и христиане, и язычники. Эти два образа – святого Николая и Велеса – настолько глубоко переплелись в народном сознании, что различить их крайне сложно.

Но их сущность одна и та же: дарение подарков, в том числе подарков судьбы.

Кроме Николая и Велеса, 19 декабря почиталось еще одно божество – божество плодородия Вала. Считалось, что если в этот день задобрить Валу, то на протяжении будущего года будет хороший урожай и много благоприятных и полезных событий в судьбе.

Богиня Вала Google Images

Ритуалы, связанные с Валой – это дарение подарков Матери-Земле. Сюда же можно отнести утепление деревьев, кормление птиц в холода и поддержка других животных во время зимы. Это общение с растительным и животным миром. Всё это практиковалось 19 декабря. Кроме того, Вала считалась владычицей магических действий, связанных с плодородием. Поэтому слово "Вала" аналогично слову "Жрица".

Таким образом, 19 декабря будут почитать святого Николая, Велеса и Валу. В этот день необходимо дарить друг другу всевозможные подарки и пребывать в хорошем настроении. Все добро, которое в этот день мы отдадим в мир, превратится в добро в нашей жизни, которое будет сопровождать нас на протяжении целого года.

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