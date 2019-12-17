Ежегодно 19 декабря православные христиане празднуют День святого Николая.
Кто такой святой Николай? Он был архиепископом, который проводил свое служение на территории современной Турции и прославился тем, что всегда помогал людям.
Он дарил им подарки. Например, кого-то должны были арестовать за долги. И вдруг утром человек находил у своего порога мешочек с деньгами. Или семья не могла себя обеспечить продуктами, страдала от голода. И так же неожиданно находились деньги и продукты.
Как бы мы сказали сегодня, святой Николай занимался благотворительностью. Причем, делал это анонимно.
Открытка на День святого Николая
24 Канал
Отсюда в христианстве распространилась традиция проводить на День святого Николая благотворительные акции. Согласно христианской традиции, святой Николай даже после ухода на Небо продолжает дарить подарки людям.
Но дата 19 декабря очень непростая. Потому что в дохристианский период в этот же день почитали великого бога Велеса. Велес был, прежде всего, покровителем крестьян, потому что давал им урожай, а кроме того – купцов, потому что помогал им в торговле. И, наконец, Велес был богом жрецов, которых он посвящал в тайные знания. Поэтому священники древнеславянской ведической традиции назывались волхвами – производным от слова "Велес".
Бог Велес
Славянское нследие
Славянская традиция приписывает Велесу те же свойства, что и святому Николаю – каждый год 19 декабря Велес появлялся и дарил подарки. Причем, подарки самые разные – начиная от каких-то материальных вещей и заканчивая подарками судьбы, благоприятными ситуациями и так далее.
После прихода на Русь христианства на протяжении 700 лет существовало двоеверие – в одних и тех же храмах проводились как христианские, так и дохристианские обряды. Многие волхвы стали иконописцами – они владели техникой лубочной живописи, которая очень напоминает современную технику написания икон.
Именно волхвы писали первые иконы, и именно волхвам принадлежит первое иконописное изображение святого Николая, которого многие восприняли как Велеса. Таким образом, к этим иконам обращались и христиане, и язычники. Эти два образа – святого Николая и Велеса – настолько глубоко переплелись в народном сознании, что различить их крайне сложно.
Но их сущность одна и та же: дарение подарков, в том числе подарков судьбы.
Кроме Николая и Велеса, 19 декабря почиталось еще одно божество – божество плодородия Вала. Считалось, что если в этот день задобрить Валу, то на протяжении будущего года будет хороший урожай и много благоприятных и полезных событий в судьбе.
Богиня Вала
Google Images
Ритуалы, связанные с Валой – это дарение подарков Матери-Земле. Сюда же можно отнести утепление деревьев, кормление птиц в холода и поддержка других животных во время зимы. Это общение с растительным и животным миром. Всё это практиковалось 19 декабря. Кроме того, Вала считалась владычицей магических действий, связанных с плодородием. Поэтому слово "Вала" аналогично слову "Жрица".
Таким образом, 19 декабря будут почитать святого Николая, Велеса и Валу. В этот день необходимо дарить друг другу всевозможные подарки и пребывать в хорошем настроении. Все добро, которое в этот день мы отдадим в мир, превратится в добро в нашей жизни, которое будет сопровождать нас на протяжении целого года.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.