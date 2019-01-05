Дано: ты ватан, живешь в зажопинске, у тебя друзья тараканы и клопы, дети по пьяне сделаны. Ты живешь или в шахтерском поселке на Донбассе, или ходишь в туалет через окно как это принято в рф.

Ты работаешь работу, жона тоже, пезд*ки подрастают. Когда дети уже взрослые, ты понимаешь: нужны квадратные метры, ибо тесно.

И тут приходит движуха, рюцке мир. Джек-пот, с*ка! Ты понимаешь, что есть маленький шанс и шо ты вырвешься из простого сантехника в князья жизни. Сначала ты кормишь супчиками всякую срань господню типа тебя и во всю глотку верещишь как ты с ложечки кормил всю Украину, как тебя бесят люди с Западной Украины, которые зарабатывают баксы, какая Украина плохая и т д.

Тебя замечают. Ты теперь свой чувак, ибо верещишь правильные и понятные вещи. И происходит чудо: ты становишься дипутатам целого них*я [дыныры то есть]. Ты крут, ты альфа-самец, ты добился всего сам.

И начинается движуха. Жону ты бегом отправляешь учиться на нотариуса.

Неважно чи она училась вообще, главное печать. Детей ты отправляешь в дынырийскую налоговую [статус позволяет, й*пт] или устраиваешь начальниками чего-то важного, хай бумажки перекладывают с места на место и получают за это денежку.

И тут ты вспоминаешь про то, что квадратных метров не хватает. Тебе надоело кататься по службе в Донецк, это трата времени и денег. Поэтому ты продаешь свою конуру в еб*нях Донбасса и переезжаешь в Нью-Йорк. Ну, то есть в Донецк.

Донецк зимой Фото katya-klu.livejournal.com

Ты в шоке, семья тоже. Жона теперь ну ваааще городская дама и неважно, что она без слова "бл*дь" не может составить ни одного предложения. Ты - ну ваааще самец, снимаешь квартиру в Донецке с белой штукой из порцеляны в отдельной комнате и водой горячей, которую не нужно на печке греть. Да, это съемное жилье, но ты как будто в другой мир попал, здесь все не так, как в твоем бараке.

Проходит годик, потом второй. Но... Мысль о собственных квадратных метрах не дает тебе покоя. Ты начинаешь присматриваться и видишь, что пустые квартирки есть и там никто не живет: там хозяин Укроп, там вообще все умерли, а где-то вообще никто не показывается, ибо свалил.

И ты понимаешь, как действовать, чтобы взять свое от жизни. Как дипутат дыныры ты подаешь запрос в ЖЭК местный о долгах на квартиру, которая похожа на твою, но пока не твоя. Тебе присылает ЖЭК бумагу с ответом, где четко расписано все о квартире: реестр, приватизирована ли она и четко прописано сколько долгов.

И начинается волшебство: именно с твоей подачи дынырийский "суд" отнимает квартиру за долги в пользу "хасударства". Ну и что с того, шо квартира приватизирована? В Донецке нету права собственности и прав человека, успокойтесь и сидите на попе ровно.

Дыныры - все только начинается, не переключайтесь. Далее происходит следущее: фейковый суд территориального недоразумения посылает собственнику квартиры уведомление о том, что его жилье находится под арестом за долги. Да, вы правильно поняли: если хозяин Укроп и выехал, то ему такое разве на журавлях прилетит, если владелец тупо не появляется по месту прописки тоже не получит писульку. Фишка, чтоб писулька была как таковая, верно, ибо весь замут в том, чтобы владелец квартиры не получил уведомление и не откликнулся на бумагу дынырийскую.

Короче, ты все делаешь правильно: сначала, с твоей подачи, дырындыдыдийский "суд" арестовывает квартиру, похожую на твою, потом реальный владелец недвижки не получает бумаги о том, шо фейковый суд арестовал хату за долги. Но бумага есть, она просто не дошла. Случайно.

После того, как реальный владелец не откликается на бумагу дынырийского "суда", начинается асвабаждение: сначала квартиру, которая похожа на твою, отрезают от всех служб: от электрики, воды и т.д. Ну а потом, именно с твоей подачи, выносится постановление дыныры о продаже квартиры, которая похожа на твою, на сайте дыныры.

После этого ты нанимаешь типа независимого оценщика, который ставит ценник квартиры под тебя, чтоб именно ты мог купить эту недвижку. Ты уже с баблом на низком старте и ты "покупаешь" именно то, что тебе понравилось. Дынырийский "нотариус печатает бумагу и ты теперь официальный новый "владелец" квартиры.

Все, ты берешь полицаев, которые при свидетелях вскрывают квартиру и отдают тебе ключи от "твоего" жилья. Ты теперь не житель барака, а житель Лос-Анджелеса. Ну, то есть Донецка. Хоп! И ты "приобрел" "законно" недвижку", жиззь удалась.

Теперь о цифрах и шо сколько стОит, чтоб отжать себе хату.

Правильная справка в ЖЭК-е - это 100 $ в среднем

Дынырийский "суд" - это 10-15 тыс фублей или 200 $

Нотариус дынырийский- 150-300$

Дынырийский реестр- 50-60 тысяч рублей или до 700 $

Квартиры на отжим выставляют с ценниками до 400 тыс. фублев (5700 $), но продают своим пацанам по цене до 600 тыс фублей или 8500 $

Хочешь ускорить процесс отжима квартиры? Это еще 1500-2000$ за оформление.

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Также можно отжать недвижку за то, что владелец воюет за Украину. Если права на квартиру имеют родичи фошизда или вообще там живут и чото бузят, приезжает мыгыбы за отдельную плату, чтоб мыгыбы объяснило людям, что русский мир - это не только дивятамая и диды, но и дебилы с автоматами у тебя дома, с которыми ссориться опасно для здоровья.

Цена квадратного метра для отжима - где-то в районе 12000 фублей за 1 м кв (170 $).

Кто занимается отжимом? Абсолютно все дипутаты рыныды + военные.

Мораль: напоминаю всем Швондерам: дынырийские "документы" не имеют

никакой юридической силы в цивилизованном мире. Вас, шакалов, будут выселять в принудительном порядке и давать пинок под зад, как только всУ зайдут в Донецк. Слезы, истерики и прочая хрень не помогут. Живите с этим и бойтесь каждый день.

С неуважением и презрением, житель оккупированного рф Украинского

города Донецка [не путать со всякими недоросиями].

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/