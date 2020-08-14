Хочу поделиться личными лайфхаками, как бороться с завистниками, критиками и прочими энергетическими вампирами. Или если кратко - пост про круговорот муд*ков в природе.

Чем популярнее фейсбук, тем больше в комментариях к вашим постам пасётся неадекватных муд*ков, ежеминутно выплескивающих наружу результаты собственных измышлений и детских страхов. Как правило, абсолютно несостоятельных. Аффективно-экзальтированный темперамент стимулирует неадеквата к проявлениям внезапной агрессии, которую он именует собственным мнением.

Приходит такой тип в ваш фейсбук, и начинает судорожно искать оправдание собственной неполноценности. А когда находит - проявляется в виде язвительного и злобного высера под вашими мыслями. И, как правило, отправляется в бан - туда, где уже находятся его сородичи. Бан муд*ку нужен как воздух, чтобы он смог постоянно насыщать потребность в доказательствах своих неудач. Поэтому банить таких советую исключительно в гуманитарных целях.

Со временем, пройдя через многие жизненные этапы и коллизии, я вывел для себя формулу по реакции на подобное. Делюсь 5 правилами быстрого реагирования:

1. Соблюдайте дистанцию. Не подпускайте муд*ков к себе слишком близко. Муд*ки никогда не перестанут искать оправдание своей сермяжной правде, главным в которой является не стремление изменить реальность вокруг себя, взяв за ориентир лучшее, что придумано человечеством, а желание перманентно ныть про обстоятельства, исторические факты, страдания, войны, экономические кризисы якобы оправдывающие современное жлобство, разглагольствувая о тщетности попыток это исправить, не привнося абсолютно никакого смысла ни в свою жизнь, ни в чужие.

2. Не общайтесь с теми, кто вам завидует. В том числе и скрытно. Зависть разрушительна, как радиация. Она ведет к полному обесцениванию собственного “я”. Люди, которые завидуют - несут в себе ненависть, раздражение и уныние. Часто, зависть камуфлируется под чувство справедливости. Из-за расхождения действительности с ожиданиями завистников, у них рождается ощущение собственной неполноценности. Которая, в свою очередь, мешает развитию - и их и вашему. Избавьтесь от завистников. Для вашего и их блага.

3. Доверяйте себе. Это ваша жизнь и она уникальна. Никто не вправе навязывать вам собственную точку зрения, особенно если она противоречит вашим внутренним принципам и ценностям. Вы можете принять совет как поступить в конкретной ситуации, но всегда нужно помнить, что двух совершенно одинаковых людей, как и ситуаций - не бывает.

4. Будьте самодостаточными. Перестаньте париться о том, что не добавляет вам энергии и позитивных эмоций. Кто-то посчитает, что это жестоко, но увы - это реальность, в которой мы живем. Конечно, это вовсе не означает, что вы должны нивелировать внутри себя милосердие и сострадание к тем, кому плохо. Но пока вы самодостаточны - вы в гармонии с самим собой и окружающими вас людьми. Есть вы и ваши близкие, друзья. Они любят и ценят вас такими какими вы есть.

5. Верьте, что в данный момент среди ваших подписчиков есть как минимум 100 человек, которые могут изменить мир - и пишите в первую очередь для них. Воодушевляйте их и вдохновляйте на следующий шаг. Будьте собой. Потому что кто, если не вы. Ведь муд*ки таких как вы давно похоронили в своём тёмном лесу, окружив вашу могилу пустыми пивными бутылками и кусками нарезанной докторской колбасы. Водрузив поверх консервную банку, полную окурков. И всё это потому, что вы меняетесь, живёте и двигаетесь вперёд, а они - нет. И в этом - ваша с ними фундаментальная разница.

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