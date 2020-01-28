Перший українець в космосі: як Леонид Каденюк прославив свою батьківщину

28 січня першому українському космонавту, Леоніду Каденюку виповнилося б 69 років. Його політ у складі місії американського "Шаттла" STS-87 почав новий етап космічної ери для незалежної України.

У день народження Каденюка, OBOZREVATEL розповідає те, як легендарна експедиція змінила сучасну українську космонавтику (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Леонід Каденюк NASA

Хто такий Леонід Каденюк

Леонід Костянтинович Каденюк народився в Чернівецькій області, в селі Клішківці, 28 січня 1951 року. Він закінчив льотне училище Чернігова і ще в 1976 році був відібраний в групу радянських космонавтів, які повинні були літати на багаторазовому космічному кораблі "Буран".

Радянський "Буран" так і не дістався до космосу, тому Каденюк перекваліфікувався в льотчика-випробувача, а також отримав вищу освіту в Московському авіаційному університеті.

Після здобуття Україною незалежності, Леонід Каденюк прийняв українське громадянство і вже в 1995 році був відібраний в групу космонавтів Національного космічного агентства України.

Леонід Каденюк і його дублер Ярослав Пустовий з президентом Леонідом Кучмою

У 1997 році Леонід Каденюк став першим космонавтом незалежної України, який побував в космосі. Він вийшов на навколоземну орбіту на багаторазовому "Шаттлі" NASA "Колумбія", в складі екіпажу місії STS-87.

Леонід Каденюк на борту "Колумбії" NASA

Після повернення на Землю, Леонід Каденюк був радником президента з питань авіації і космонавтики, і навіть балотувався в народні депутати. У 1999 році був нагороджений званням Герой України. Пізніше увійшов до складу Національного космічного агентства України, був радником генерального директора агентства. Займався науковою роботою, написав книгу "Місія – космос".

Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 від серцевого нападу. Він був похований на Байковому кладовищі, в Києві. У космонавта залишилися дружина і двоє дітей.

Політ Каденюка: "Колумбія" STS-87

Місія STS-87 була 24-м польотом шатлу "Колумбія". З моменту старту з мису Канаверал 19 листопада 1997 року, екіпаж провів у космосі шістнадцять днів.

Старт шаттла "Колумбія"

У цьому польоті Леонід Каденюк був фахівцем з корисного навантаження. Він відповідав за серію експериментів Collaborative Ukraine Experiment (CUE), в рамках яких вивчав вплив мікрогравітації на швидкість і якість росту рослин (ріпи, моху і сої) і виростив на борту шаттла маленьку теплицю. Крім того Каденюк також проводив експерименти для Інституту системних досліджень людини, на тему "людина і стан невагомості".

Леонід Каденюк взяв з собою на борт томик "Кобзаря" Тараса Шевченка і український прапор. Саме на тлі розгорнутого прапора України Каденюк провів пряму трансляцію з орбіти, відповідаючи на запитання українських школярів.

Крім того, саме завдяки Каденюку у відкритому космосі вперше в історії двічі пролунав гімн незалежної України. Кожен астронавт "Шаттл" міг замовляти у центру контролю польотів NASA музику, якої будуть будити екіпаж вранці. Коли черга дійшла до Леоніда Каденюка, він вибрав український гімн.

Екіпаж "Колумбії" зліва-направо: Такао Дої, Калпана Чавла, Стівен Ліндсі, Леонід Каденюк, Кевін Крегель, Уїнстон Скотт NASA

Леонід Каденюк: місія – космос

Наразі Леонід Каденюк залишається єдиним українцем, який побував у космосі. Однак його легендарний політ нагадав усім, що Україна була і залишається космічною державою.

На сьогоднішній день на орбіті навколо Землі знаходиться кілька супутників, побудованих українською космічною галуззю і виведених в космос для українських же потреб. Триває розробка орбітального місячного зонда "Укрселена" і ряду супутників зв'язку.

Україна успішно виготовляє ракети-носії, які використовуються у всьому світі: серію "Зеніт" і ракету-носій "Дніпро". Успішно завершено розробку ракети-носія "Циклон 4М", для стартів якої в Канаді будується спеціальний космодром. Українське конструкторське бюро "Південне" бере активну участь в будівництві американських ракет "Antares" і європейських "VEGA".

Ракета-носій "Циклон 4М"

Приватна аерокосмічна компанія Firefly Aerospace українця Максима Полякова готується до виробництва власних легких ракет-носіїв. Firefly успішно співпрацює з військово-повітряними силами США.

Досягнення та відкриття останніх років дозволяють Україні впевнено дивитися в космічне майбутнє. І стверджувати, що Леонід Каденюк був першим, але не буде останнім.

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