Кабмін вирішив визнавати два документи ОРДЛО

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про визнання деяких довідок, які були видані закладами охорони здоров'я та судово-медичними установами на окупованій території Луганської та Донецької областей.

Зокрема, йдеться про документи щодо фактів народження та смерті, повідомляє пресслужба уряду.

Підтвердженням займатиметься спеціальна комісія, яка матиме інструменти для з'ясування обставин. Вона визнає або відмовляє у чинності таких документів органом РАЦС.

Військові на Донбасі politeka.net

Водночас в уряді заявили, що прийом довідок абсолютно не означає визнання окупаційної влади.

"Для нас важливо наповнювати реальним змістом положення Конституції України, за якими людина – це найвища соціальна цінність, а держава відповідає перед нею за свою діяльність", – пояснив міністр юстиції Денис Малюська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо виступив за відновлення виплати українських пенсій жителям ОРДЛО.

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