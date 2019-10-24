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24 жовтня • оновлено в 13:36
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/ Суспільство

Кабмін вирішив визнавати два документи ОРДЛО

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про визнання деяких довідок, які були видані закладами охорони здоров'я та судово-медичними установами на окупованій території Луганської та Донецької областей.

Зокрема, йдеться про документи щодо фактів народження та смерті, повідомляє пресслужба уряду.

Підтвердженням займатиметься спеціальна комісія, яка матиме інструменти для з'ясування обставин. Вона визнає або відмовляє у чинності таких документів органом РАЦС.

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politeka.net

Водночас в уряді заявили, що прийом довідок абсолютно не означає визнання окупаційної влади.

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"Для нас важливо наповнювати реальним змістом положення Конституції України, за якими людина – це найвища соціальна цінність, а держава відповідає перед нею за свою діяльність", – пояснив міністр юстиції Денис Малюська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо виступив за відновлення виплати українських пенсій жителям ОРДЛО.

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Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так что нового, если эти документы так или иначе давно признают. Только раньше через суды, а теперь за взятку через какую-то комиссию.
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