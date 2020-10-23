Кабмін призначив заступником глави Держкіно невідомого ексміліціонера – продюсер

Заступником Державного агентства з питань кіно Кабмін призначив колишнього оперативного працівника правоохоронних органів.

Про це в Facebook повідомив колишній перший заступник голови Держкіно продюсер Сергій Неретін. Він зазначив, що інформації про новий чиновника в інтернеті знайти неможливо.

"Вчора затвердили заступника голови Держкіно – це Сергій Стороженко! "А хто це?", – запитаєте ви... Гугл в допомогу, але не цього разу. І оскільки журналістики в цій країні теж немає, то я вам відкрию завісу чергового ідіотського зе-рішення – це колишній оперпрацівник", – написав Неретін.

Він додав, що тепер справами кіно в Україні керують податківець, юрист і "міліціонер".

Нагадаємо, 21 жовтня Кабінет Міністрів України призначив Сергія Анатолійовича Стороженка заступником голови Державного агентства з питань кіно "шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 січня 2020 року уряд призначив нового голову Державного агентства України з питань кіно. Нею стала Марина Кудерчук. Велику частину часу вона працювала в податковій.