Кабмін посилив карантин в Україні: опубліковано документ

Кабінет міністрів оприлюднив постанову, згідно з якою в Україні вводиться карантин вихідного дня.

Нові заходи діятимуть два тижні, з 14 по 30 листопада, йдеться в документі №1100 від 11 листопада (щоб подивитися повний текст постанови, доскрольте сторінку до кінця).

Згідно з ним, до обмежень, які передбачені пунктом 10 постанови №641 від 22 липня, ряд заборон вводиться з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Йдеться про:

заборону на роботу закладів громадського харчування (крім їжі на винос та адресної доставки);

заборону на роботу торгово-розважальних центрів та інших розважальних закладів;

заборону роботи підприємств торгівлі, в яких на продукти харчування, паливо, ліки і ветеринарні препарати передбачено менше 60% площ;

заборону на роботу спортзалів, фітнес-центрів і басейнів;

заборону на роботу установ культури і проведення культурно-масових заходів.

Магазинам, пошти та інших установам, яким дозволено працювати на вихідних, рекомендовано встановити певний час для обслуговування людей похилого віку та людей з інвалідністю (з 10:00 до 12:00).

Повний текст постанови уряду:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 11 листопада ввів в Україні карантин вихідного дня. Таким чином на всій території країни встановлюється "помаранчевий" рівень епідеміологічної небезпеки. Про те, які обмеження будуть діяти в інші дні, читайте тут.