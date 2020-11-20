Кабмін планує ввести повний локдаун: мер Івано-Франківська назвав дати
Є два варіанти введення більш жорстких обмежень
За песимістичного локдаун введуть раніше, за оптимістичного – на кілька тижнів пізніше
У будь-якому випадку він діятиме два тижні
Кабінет міністрів України планує ввести повний локдаун на кілька тижнів.
Про це в Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків після наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Він уточнив, що карантин вихідного дня був певною підготовкою для більш жорстких заходів.
Так, за песимістичного сценарію локдаун на два тижні введуть 10-15 грудня, за оптимістичного – 20-25 грудня.
"Позиція уряду незмінна – карантин вихідного дня буде. Крім того, висловлювалася думка, що це плавна підготовка до повного локдауну. Озвучувались цифри, що цей локдаун в такому песимістичному варіанті буде 10-15 грудня, в оптимістичному – 20-25 грудня на кілька тижнів", – сказав Марцінків.
За його словами, це призведе до катастрофи для економіки, особливо сильно локдаун вдарить по малому і середньому бізнесу.
Мер уточнив, що з прем'єром вдалося домовитися щотижня зустрічатися і обговорювати питання карантину.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні з 14 по 30 листопада діє карантин вихідного дня. Так, по всій країні в суботу та неділю дозволено працювати тільки продуктових магазинах, аптеках і автозаправних станцій. Як дотримувалися обмеження на минулих вихідних, читайте тут.