Кабмін планує ввести повний локдаун: мер Івано-Франківська назвав дати

Кабінет міністрів України планує ввести повний локдаун на кілька тижнів.

Про це в Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків після наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Він уточнив, що карантин вихідного дня був певною підготовкою для більш жорстких заходів.

Так, за песимістичного сценарію локдаун на два тижні введуть 10-15 грудня, за оптимістичного – 20-25 грудня.

"Позиція уряду незмінна – карантин вихідного дня буде. Крім того, висловлювалася думка, що це плавна підготовка до повного локдауну. Озвучувались цифри, що цей локдаун в такому песимістичному варіанті буде 10-15 грудня, в оптимістичному – 20-25 грудня на кілька тижнів", – сказав Марцінків.

За його словами, це призведе до катастрофи для економіки, особливо сильно локдаун вдарить по малому і середньому бізнесу.

Мер уточнив, що з прем'єром вдалося домовитися щотижня зустрічатися і обговорювати питання карантину.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні з 14 по 30 листопада діє карантин вихідного дня. Так, по всій країні в суботу та неділю дозволено працювати тільки продуктових магазинах, аптеках і автозаправних станцій. Як дотримувалися обмеження на минулих вихідних, читайте тут.