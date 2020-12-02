Кабмін планує посилити карантинні обмеження в Україні: попередять за 7 днів
Кабінет міністрів України провів опитування в регіонах, згідно з яким місцева влада підтримала заборону проведення святкових концертів, ярмарків і часткове обмеження заходів біля новорічної ялинки.
Про це в Телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він пояснив, що рішення про посилення карантинних обмежень зараз розробляється і про нього буде повідомлено щонайменше за 7 днів до впровадження, відповідно до закону.
"Глави міст обласного значення та керівники ОДА спільні в позиції щодо повної заборони або введення часткових обмежень щодо діяльності святкових ярмарків. Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування", – зазначив голова уряду.
Відзначимо, що в Україні 58% населення підтримали введення жорсткого карантину (локдауну) в період новорічних свят.
Раніше OBOZREVATEL писав, що таке локдаун і що може загрожувати Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 листопада у час наради голів фракцій Верховної Ради обговорювалося питання введення локдауну. Парламентарії відзначили, що це чутливе питання і вони чекають конкретних дат від уряду.
У Кабміні заявили, що 2 грудня МОЗ надасть свої висновки щодо введення карантину вихідного дня. Після цього уряд буде ухвалювати рішення про введення повного локдауну.
У "Слузі народу" виключають введення надзвичайного стану або будь-яких інших жорстких заходів, крім локдауну, через поширення коронавірусу.