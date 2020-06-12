Україна відкриває пункти пропуску в аеропортах: куди дозволили летіти

Кабінет міністрів України дозволив з 15 червня відкрити пункти пропуску та контролю в авіасполученні з метою обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю. Чиновникам дали день на його доопрацювання.

Кабмін дозволив відкрити пункти пропуску в аеропортах України Facebook МАУ

"Фактично ми дозволимо відкрити пункти пропуску в усіх аеропортах, які було закрито попереднім рішенням. Залишилися "Ужгород", "Івано-Франківськ", "Тернопіль", "Хмельницький", "Ізмаїл", "Маріуполь", "Кривий Ріг", "Суми", "Рівне", "Озерне", "Черкаси", "Полтава", "Сокольники", – пояснив перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович.

За повідомленням Мінінфраструктури, це дасть можливість перетинати кордони іноземним громадянам.

"Сьогодні уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в’їзд для низки іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту та налагодити міжнародне повітряне сполучення", – зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

У своєму пості в Telegram Криклій навів останню інформацію щодо обмежень для українських громадян, які вирушають за кордон на літаках.

Приймають українців без обмежень на кордоні й без тестування Албанія і США. Без обмежень, але з обов'язковим тестуванням – Туреччина. Після прибуття до Великобританії доведеться провести 14 днів на карантині.

З 27 червня відкриється для наших громадян Туніс за умови тестування в аеропорту.

Також, за інформацією міністра, з 1 липня стане можливим відвідування Греції та Грузії. Поки закриті Чорногорія та Кіпр раз на тиждень переглядають дані з України для ухвалення рішення.

Кабмін дозволив відкрити пункти пропуску в аеропортах України Telegram Владислава Криклія

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанії можуть відкласти відновлення регулярних авіарейсів з України до Європейського союзу до кінця червня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся