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24 листопада • оновлено в 12:59
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Костянтин Машовець
Костянтин Машовець
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К вопросу "За что?"

1.3т
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К вопросу "За что?"...

Вчера в своей речи наш президент - не знаю, искренне или нет, - выразил недоумение по поводу причин, приведших к Голодомору вопросом "за что?"...

Между тем, это свидетельствует лишь об одном: или он сам, или его спичрайтеры абсолютно не знают и не понимают истинных причин, которые и вызвали одно из страшнейших преступлений в цивилизованной истории человечества.

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Эти причины весь мир увидел летом-осенью 1941-го года, в виде гор оружия и боеприпасов, брошенных разбегающейся и массово сдающейся в плен РККА немецкому вермахту.

Вот ради тех самых КВ, Т-34, Ил-2, Су-2, БМ-13 и прочих "славных игрушек", Сталин и компания довели украинское селянство до людоедства и трупоедства.

На костях украинских крестьян строился фундамент будущего замысленного коммунистами "яростного похода" в Европу - которому, к счастью, не суждено было случится в полном объёме.

Так, что, Владимир Александрович, учите историю не по советским учебникам и мифам советско-российской пропаганды.

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Автор
Костянтин Машовець Костянтин Машовець
Тема
Голодомор в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
пам'ять Історія України
Джерело
Джерело: Facebook Константина Машовца
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