"Йому до одного місця!" Батько Зеленського зробив гучну заяву про президентство

Президент України Володимир Зеленський пішов у політику для того, щоб поліпшити ситуацію в країні, і не тримається за посаду – готовий покинути її в будь-який момент.

Таку заяву зробив батько президента Олександр Зеленський в інтерв'ю "Стране", закликавши утриматися від критики сина, оскільки "ще й року не минуло, як Вова при владі".

"Він хоче. Та йому це президентство до одного місця, щоб ви знали. Він просто горить всередині зробити для країни. Ось це найголовніше, чого в голові у вас немає! Він у будь-який момент кине цю фігню", – заявив Зеленський-старший.

За його словами, президент "міг виїхати в будь-яку іншу країну, але він залишився, щоб зробити нашу країну кращою".

Зеленський-старший зробив гучну заяву про сина

Як писав OBOZREVATEL, у скандальному інтерв'ю батько Зеленського заявив, що в президентові можуть бути розчаровані тільки "тупі". Він назвав сина чесною людиною, яка хоче зробити життя українців кращим.

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