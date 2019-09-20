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20 вересня • оновлено в 06:52
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Йдуть заморозки: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

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В Україні п'ятниця, 20 вересня, буде дощовою та холодною – температура повітря продовжить знижуватися.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Найхолодніше при цьому буде в центрі країни.

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Дощі і заморозки: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Тут температура повітря ледь досягне +13 градусів, пройдуть дощі. На заході країни сухо і до +15. У центрі також +15, але можливі опади. На сході +14...+16 градусів. На півдні очікується до +18, але прогнозуються дощі.

У Києві 20 вересня очікується дощова погода. Температура повітря досягне +13 градусів. У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – заморозки.

Йдуть заморозки: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Йдуть заморозки: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, зима в 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років. Так, британські метеорологи попередили про циклон "Монстр зі сходу".

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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