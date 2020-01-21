"Йди на..." Міський голова Сум зганьбився купанням на Водохреще. Фото і відео

Міський голова Сум Олександр Лисенко потрапив під насмішки у своєму місті після того, як скупався на Водохреще 19 січня і дав про це інтерв’ю журналістам.

Зокрема, він жваво розповідав про своє занурення у воду на фоні мосту, розмальованого красномовними написами, які потрапили в об’єктив камер. Сам мер без жодних підозр теж оприлюднив у Facebook це відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, коли очіотник міста ділився враженнями з кореспондентом, позаду нього на опорі мосту красувалися недвозначні слова: "Іди на*уй".

Олександр Лисенко

Ролик набрав шаленої популярності у соцмережі. Його переглянули понад 16 тисяч людей.

Водночас у коментарях підписники зазначили, що оператору варто було бути уважнішим і знімати мера з іншого ракурсу.

Мер Сум зганьбився купанням на Водохреще Facebook/Олександр Лисенко

"Оператор міг би і трохи лівіше знімати! Ну ви зрозуміли! Будьте людьми хоч у свято!!! Бог всім в допомогу!" – прокоментував користувач соцмережі.

Мер Сум зганьбився купанням на Водохреще Facebook/Олександр Лисенко

Зазначається, що Олександр Лисенко керує Сумами з травня 2014 року.

Скріншот коментарів Facebook/Олександр Лисенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ПЦУ розвінчали головний міф про Водохреще. За словами священнослужителів, вода не змиває гріхи.

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