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Йде похолодання: синоптик попередила про зміну погоди в Україні

1.6т Читати матеріал російською

У вівторок, 30 липня, в Україні очікується похолодання, стовпчики термометрів опустяться на кілька градусів.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook, в північних областях і на заході, а також на Харківщині температура повітря складе +25 +28 градусів.

У південній частині, в центральних областях, в Донецькій і Луганській областях спека ще затримається, удень +29 +33 градуси. Однак вже і тут 31 липня очікується зниження температури, за винятком півдня.

"Вже 1 серпня по всій Україні спеки не буде - передбачається помірно тепла погода, а на півночі і північному сході навіть нижче 20 градусів", - зазначила Діденко.

Йде похолодання: синоптик попередила про зміну погоди в Україні
Йде похолодання: синоптик попередила про зміну погоди в Україні

Дощова погода

Дощова погода

24 канал

30 липня зранку і вдень імовірні короткочасні дощі з грозами на заході, півночі та в центрі, а протягом дня грозові дощі також охоплять південь і схід.

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Температура падатиме щодня: з'явився прогноз погоди в Києві на тиждень

У Києві у вівторок спека послабшає до +26 градусів. Надалі температура повітря в столиці знизиться ще на кілька градусів. Короткочасні дощі з грозами можливі локально.

У найближчий тиждень, а особливо у вихідні, 3-4 серпня, в Києві буде досить свіжо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Синоптики дали докладний прогноз на серпень. Прохолодна і дощова погода, за їхніми розрахунками, на території України протримається до кінця липня, а серпень буде сонячним і дуже жарким.

  • Народний синоптик Леонід Горбань дав протилежний прогноз погоди на серпень. Він заявляв, що цей місяць в Україні буде не таким спекотним, як липень.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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