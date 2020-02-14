Йде хвиля потепління: синоптики дали прогноз на День закоханих

В Україні в п'ятницю, 14 лютого, очікується похмура погода. При цьому температура повітря підвищиться, а міцні морози відступлять.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Найтепліше буде на півдні країни, де буквально днями температура повітря опускалася нижче -10.
Так в південних регіонах очікується до +9 градусів, опадів не передбачається. У центрі буде до +6, мінлива хмарність. На сході України – до +3, буде сухо. На заході країни очікується сніг з дощем, температура повітря досягне +4 градусів.
У Києві в п'ятницю +3...+5 градусів, опадів не прогнозують.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український синоптик намалювала страхітливий сценарій глобального потепління.
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