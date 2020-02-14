Йде хвиля потепління: синоптики дали прогноз на День закоханих

В Україні в п'ятницю, 14 лютого, очікується похмура погода. При цьому температура повітря підвищиться, а міцні морози відступлять.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Найтепліше буде на півдні країни, де буквально днями температура повітря опускалася нижче -10.

Так в південних регіонах очікується до +9 градусів, опадів не передбачається. У центрі буде до +6, мінлива хмарність. На сході України – до +3, буде сухо. На заході країни очікується сніг з дощем, температура повітря досягне +4 градусів.

У Києві в п'ятницю +3...+5 градусів, опадів не прогнозують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український синоптик намалювала страхітливий сценарій глобального потепління.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram