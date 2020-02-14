Головна Новини
14 лютого • оновлено в 06:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Йде хвиля потепління: синоптики дали прогноз на День закоханих

779
Читати матеріал російською

В Україні в п'ятницю, 14 лютого, очікується похмура погода. При цьому температура повітря підвищиться, а міцні морози відступлять.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Найтепліше буде на півдні країни, де буквально днями температура повітря опускалася нижче -10.

Новини
Насувається похолодання: синоптики попередили про зміну погоди в Україні

Так в південних регіонах очікується до +9 градусів, опадів не передбачається. У центрі буде до +6, мінлива хмарність. На сході України – до +3, буде сухо. На заході країни очікується сніг з дощем, температура повітря досягне +4 градусів.

У Києві в п'ятницю +3...+5 градусів, опадів не прогнозують.

Йде хвиля потепління: синоптики дали прогноз на День закоханих

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український синоптик намалювала страхітливий сценарій глобального потепління.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги