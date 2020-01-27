Лидера американских неонацистов Риналдо Назарро ВВС недавно обнаружили в... Санкт-Петербурге - он там проживает с российской женой и ладит с российскими властями.

Вот и лидер "Украинского еврейского комитета" - рупор об "украинском антисемитизме, национализме и ксенофобии" Эдуард Долинский тоже обнаружился в... Москве!

Об этом проговорился на пресс-конференции в московском пропагандистском холдинге "Россия сегодня" Дмитрия Кисилева некий историк Максим Вилков.

Он пожаловался на низкую активность именно украинских организаций - что они, мол, не предоставляют статистику преступлений в Украине в ОБСЕ и другие международные организации. А к словам других организаций там относятся как к российской пропаганде.

- А Эдуард Долинский? - спрашивает его ведущий?

- Долинский, к сожалению, проживает в Москве, - отвечает эксперт.

Долинский известен тем, что активно клеймит "антисемитов" и "националистов" в украинской власти и обществе, а также прославляет СССР.

Если почитать только публикации Долинского и комментарии его почитателей в Facebook, посмотреть его интервью и выступления по телевидению, то сложится стойкое ощущение катастрофического роста антисемитизма в Украине, предстоящих антиеврейских погромов, а также продвижения на государственном уровне нацистов, палачей и карателей еврейского народа из числа выдающихся украинских исторических деятелей.

А СМИ - в основном российские и пророссийские (СКРИНЫ ВНИЗУ) эти сообщения радостно подхватывают и распространяют, раздувая даже мелкие факты до космических размеров и демонизируя Украину.

Такая деятельность Долинского является частью российской пропагандистской концепции, которую продвигает Кремль и её квазигосударства ("днр" и "лнр") - что в Украине "власть захвачена украинскими неонацистами, которые угрожают национальным меньшинствам".

А в это время Путин демонстративно скорбит по жертвам Холокоста в Израиле, где ему местные политики на деньги российских олигархов организовывают "теплую ванну".

Интересно, что у Долинского, по данным некоторых СМИ - гражданство только Израиля, а украинского паспорта у него нет! То-есть глава "Украинского (!) еврейского комитета" - украинец только по месту рождения (г.Луцк), имеет гражданство другой страны и живет вообще в третьей стране, но при этом свою деструктивную деятельность ведет именно в Украине и против украинцев. Это удобно, когда надо спровоцировать межнациональный конфликт, а потом покинуть Украину.

И что Эдуард Долинский выбрал для своего дальнейшего проживания именно Россию - страну, которая укрывает разного рода отбросы от "американских" нацистов до "украинцев" а-ля Януковича-Азарова и других антиукраинских элементов, очень показательно и объясняет его как прошлую, так и текущую деятельность.

Так что украинским и мировым СМИ "в свете вновь открывшихся обстоятельств" пора прекратить представлять Эдуарда Долинского как "украинского" общественного деятеля и бездумно транслировать его российскую пропаганду.

Ну право, вы ж не относитесь так серьезно к речам Азарова-Януковича-Царева?

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