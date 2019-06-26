"Із таким чоловіком – трагедія": Береза яскраво затролив російську пропагандистку в ПАРЄ

Позафракційний народний депутат, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Борислав Береза затролив російську пропагандистку Ольгу Скабєєву.

Це відбулося в прямому ефірі під час репортажу журналістки з кулуарів асамблеї. Як розповів політик на своїй сторінці у Facebook, він підійшов до пропагандистки, оскільки та постійно згадувала його ім'я в сюжеті (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Підходить до мене гостьова редактор із телеканалу "Россия" і запитує, чи можу я сказати пару слів Скабєєвій. А у мене вже питання до неї назріло і я кажу, мовляв, можу. Але шавок її гавкітливих приберіть. Не люблю, коли в кадрі хтось гавкає. Саме так дослівно і сказав... Я підійшов і в прямому ефірі запитав у Скабєєвої, чому її думки і фантазії зайняті мною?" – написав нардеп.

"Ви весь час згадуєте: Береза, Береза... Невже більше жоден чоловік не зачіпає вас і більше нікого у вашій фантазії немає? Я розумію, звичайно. З таким чоловіком – трагедія", – сказав український депутат.

Скрін відео

"Після цього запитав про їхнього "казкового" президента. Тут у Скабєєвої почалася істерика, вона забрала мікрофон, почала кричати та продовжувала до кінця дня через слово згадувати мене. А запоребрикові л*ноЗМІ розповіли своїм висловухим глядачам, що Береза увірвався в ефір і образив Скабєєву. Як завжди збрехали", – підсумував Береза.

Обережно, відео зняте російськими пропагандистами!

Нагадаємо:

26 червня Парламентська Асамблея Ради Європи остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії в свій склад, що викликало масовий демарш серед країн-учасниць.

Раніше повноваження Росії в ПАРЄ були оскаржені представниками України та Грузії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно народний депутат від БПП, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко поставив на місце Ольгу Скабєєву, назвавши президента РФ Володимира Путіна "гопником".

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