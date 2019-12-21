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21 грудня • оновлено в 12:24
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"Із шампанським і "Слава Україні!" Житель "ДНР" розповів, як зустрічатимуть ЗСУ на Донбасі

2.4т
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Житель тимчасово окупованого Сніжного (Донецька область) заявив, що на Донбасі люди чекають приходу української армії та звільнення від російських загарбників.

Зворушливою мрією він поділився в ефірі програми "Вечір з Яніною Соколовою", спілкуючись з журналісткою телефоном (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чекаємо України, чекаємо повністю. Нехай не розповідають там, що тут все процвітає. Ми чекаємо ще, я вам чесно скажу, з 2014 року. У моєї бабусі стоїть пляшка шампанського, яка з 2014 року чекає наших хлопців, щоб їх зустріти зі "Слава Україні!" – розповів чоловік.

Донбас – Україна

Донбас – Україна

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Крім того, він спростував фейк окупантів про те, що на Донбасі йде "громадянська" війна. Також житель Донбасу заявив, що навіть багато прихильників терористичної "ДНР" вже відмовилися від своїх переконань, зрозумівши, з чим до них прийшли окупанти.

"Росіянам тут нічого робити. Немає тут "громадянської" війни. Є російсько-українська війна", – впевнено заявив патріот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше житель російського Сибіру яскраво підтримав Україну в боротьбі з кремлівською окупацією. У шоу Соколової він заявив, що агресор повинен забратися із захоплених територій. Також чоловік визнав, що українці ніколи не пробачать Росії розпочатої війни.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Теги
ДНР Збройні сили України
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ЯКА СВИДОМАЯ ХРЕНЬ!!!!
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1
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Андрущенко Владимир, Может кто-то и ждёт, но не надо это выставлять как массовость. Ждут освободителей, а дождутся Сребреницу и освободят их от бренных тел их, и воспорят они ну вобщем туда, где все будут в конце-концов.
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2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А тем временем уже сотни тысяч "ждущих" всу получили российские паспорта. И сотни тысяч в очереди. Кому вы эту шляпу от имени "жителя Донбасса" втюхиваете? Дёшево.
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
коршун федот, Красавчик! Все - 100%
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0
коршун федот
коршун федот
Кристина Стефанова, Какие сотни тысяч - милиарды угнетенных жителей дамбаса ждут в очереди, чтоб получить самый дешевый в мире аусвайс, чтобы иметь возможность путешествовать по южным асетиям. приднестровью и канешна жн по залатому кольцу.Каким надо быть тупым уб.люд.ком, чтобы писать такую хрень!
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