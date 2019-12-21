"Із шампанським і "Слава Україні!" Житель "ДНР" розповів, як зустрічатимуть ЗСУ на Донбасі

Житель тимчасово окупованого Сніжного (Донецька область) заявив, що на Донбасі люди чекають приходу української армії та звільнення від російських загарбників.

Зворушливою мрією він поділився в ефірі програми "Вечір з Яніною Соколовою", спілкуючись з журналісткою телефоном (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чекаємо України, чекаємо повністю. Нехай не розповідають там, що тут все процвітає. Ми чекаємо ще, я вам чесно скажу, з 2014 року. У моєї бабусі стоїть пляшка шампанського, яка з 2014 року чекає наших хлопців, щоб їх зустріти зі "Слава Україні!" – розповів чоловік.

Донбас – Україна "Луганський радар"

Крім того, він спростував фейк окупантів про те, що на Донбасі йде "громадянська" війна. Також житель Донбасу заявив, що навіть багато прихильників терористичної "ДНР" вже відмовилися від своїх переконань, зрозумівши, з чим до них прийшли окупанти.

"Росіянам тут нічого робити. Немає тут "громадянської" війни. Є російсько-українська війна", – впевнено заявив патріот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше житель російського Сибіру яскраво підтримав Україну в боротьбі з кремлівською окупацією. У шоу Соколової він заявив, що агресор повинен забратися із захоплених територій. Також чоловік визнав, що українці ніколи не пробачать Росії розпочатої війни.

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