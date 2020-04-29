Скандал із українцями, які другий місяць не можуть "вирватися" з ОАЕ, набирає обертів. Після скасованих Україною авіарейсів люди винесли проблему у публічну площину. Справа не обмежилася постами в соцмережах – почали виходити на ЗМІ, звертатися в посольство, різні відомства і навіть до президента України Володимира Зеленського. Тим часом багато українців перебувають у дуже скрутному становищі. Додому хочуть повернутися понад 500 осіб.

Чи сприяє наша держава поверненню своїх громадян з-за кордону і як українцям можна потрапити на батьківщину? Про це – у матеріалі OBOZREVATEL.

Понад 500 українців застрягли в ОАЕ

Читаючи коментарі у Facebook, дивуєшся, скільки злоби і навіть ненависті висловлюється на адресу людей, що стали заручниками ситуації. Багато хто вважає їх "тупими туристами", які посміли в період карантину поїхати у відпустку. Але це не так.

Звісно, були поодинокі випадки, коли люди не скасовували запланований відпочинок і вилітали напередодні "офіційного" карантину. Але справді поодинокі. Люди не зважили всі "за" і "проти", не оцінили ризики. Шкода було давно оплачених поїздок. Хоча в підсумку втратили більше.

Кардинально інша ситуація з українцями, які працюють за кордоном. В одних закінчився контракт, інші втратили роботу через пандемію коронавірусу.

Співрозмовники OBOZREVATEL одностайно заявляють: ми не просимо грошей, особливих умов тощо, ми просто хочемо повернутися додому. Деякі оплатили вже ТРИ рейси, які були потім скасовані.

Українка Ніна Карасевич із чоловіком і дітьми наразі у Еміратах. Жінка раніше працювала у сфері нерухомості, наразі перебуває у декреті з двома дітьми, чоловік працює шеф-кухарем.

"У чоловіка 1 травня закінчується контракт. Він знайшов роботу в іншому місці, у зв'язку з цим ми збиралися залишити Дубай. Квартира у нас також оплачена до 1 травня, а за квітень зарплати немає: тут був дуже жорсткий карантин. Все було закрите, і тому дуже багато людей залишилися без зарплати або ж втратили роботу", – розповіла Ніна.

Ніна Карасевич із чоловіком і сином

За словами жінки, починаючи з 17 березня 2020 року був здійснений лише один спецрейс – 10 квітня (компанія Etihad за сприяння влади ОАЕ). З Абу-Дабі до Києва евакуювали 123 наших співвітчизники.

"Інші перельоти в Україну щоразу скасовували: 28 березня не відбувся рейс авіакоманії МАУ, 25 квітня – рейс FlyDubai. Квитки на нього продавали в пакеті з оплатою обсервації – загальна сума приблизно 800 доларів. У поясненні компанії було просто вказано, що Україна скасувала дозвіл на цей рейс. У зв'язку з чим це трапилося – невідомо. А потім не відбувся спецрейс 28 квітня авіакомпанії AirArabia, квитки на який також продавали в пакеті з оплатою за обсервацію в Україні", – поділилася Ніна.

Жінка каже, що від консульства в Дубаї корисної інформації отримати не вдається, крім як "наразі інформація відсутня", або "стежте за новинами", або "нами вживаються всі заходи".

"Ми з дітьми не можемо виїхати вже другий місяць. Чому в інші країни Європи рейси відправляють постійно, а Україна не дозволяє українцям повернутися додому, порушуючи наше конституційне право? Ми писали запит у наше МЗС, а у відповідь – тільки відписки. Жодної інформації немає", – додала Ніна.

Пасажири евакуаційного рейсу із США у Борисполі ДПСУ

Українка Наталія перебуває в Еміратах за робочою візою. Вона та її чоловік – працівники туристичної компанії, у них чотирирічна дитина. На початку лютого 2020 року в ОАЕ прилетіла мама Наталії (турвіза на три місяці), щоб допомогти з дитиною.

"Коли в березні Україна та інші країни оголосили про закриття кордонів, ми надавали інформаційну підтримку всім нашим туристам. Змогли відпустити понад 90% нашого персоналу: гідів, водіїв, офісних працівників. Дали їм можливість полетіти на останніх літаках. Як ви розумієте, поїхати раніше і кинути все ми просто не могли. Наш обов'язок як менеджменту середньої ланки – доводити справу до кінця. Та й туристи нам довірилися – ми мали бути поруч до останнього. Це наша принципова позиція", – розповіла Наталія.

Потім сім'я шукала варіанти повернутися додому в Україну. За словами жінки, з кожним новим заявленим рейсом ціни росли в геометричній прогресії.

"Ми купили квиток на 28 квітня тільки для мами. Ціна 2800 AED (трохи більше ніж 21 тис. грн) за квиток занадто велика для нас усіх. Купили на цей рейс, оскільки саме він був "заявлений" посольством, і ми подумали, що вже він точно відбудеться. Проте і його скасували", – поділилася українка.

Наталя каже, що вони вже не знають, кому вірити, куди бігти і де брати квитки.

"Так, у нас не найгірша ситуація і щонайменше до середини травня живемо в орендованій квартирі... Ми втратили поки тільки один квиток, але хочемо полетіти ВСІ, хочемо потрапити додому до Києва. Не просимо безкоштовно квитки – просимо сприяння. Розуміємо, що скрізь не легко, всюди криза, але справа в тому, що кожен громадянин має право повернутися додому", – додала вона.

Наталія також згадала, як сама колись зіткнулася з надзвичайною ситуацією.

"У далекому 2012 році я була на Шрі-Ланці. Відбувся землетрус десь в океані і все, що мені як гіду тоді сказав офіс, який втік углиб острова: "Молися і вір, що цунамі не буде". Цунамі не трапилося, але довіру до людей було підірвано", – поділилася жінка.

Українець Андрій живе і працює в Еміратах із грудня 2018 року, але в лютому пошкодив коліно і мав летіти додому на реабілітацію.

Українець Андрій живе і працює в Еміратах із грудня 2018 року

"Я працював в ОАЕ за контрактом у готелі, але у зв'язку зі станом здоров'я втратив роботу ще 15 березня. Мав вилетіти в Україну 28 березня, однак рейс було скасовано. Нам надали квитки на 25 квітня, але, як ви знаєте, цей рейс також скасували. Зі мною ще двоє людей і ми ніяк не можемо виїхати звідси на Батьківщину", – розповів Андрій.

Ще один українець – 27-річний Богдан Волотко – три роки жив і працював в ОАЕ (в ресторанній сфері).

27-річний Богдан Волотко три роки жив і працював в ОАЕ

"У зв'язку з карантином через коронавірус я втратив роботу. Грошей на проживання немає, на їжу вже теж не особливо... Не знаю, чи не залишусь я без місця проживання у травні, ще й додому повернутися не можу. Квиток мені купив мій колишній роботодавець, але рейс скасували", – поділився Богдан.

Українці, які опинилися заручниками ситуації і застрягли в ОАЕ, засмучені ставленням співвітчизників.

"Із нас зробили якихось зажратих мажорів. Але ж це не так! Ми чесно працюємо, платимо податки та дуже хочемо повернутися додому!" – розповів OBOZREVATEL моряк, який вже довгий час не може потрапити в Україну.

Окрема історія – горе в сім'ї Рустама Гаджієва. Українець не може повернутися з Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб попрощатися зі свою маленькою донькою Євою, яка померла за його відсутності.

Рустам Гаджієв і його дочка Єва

Пізніше Рустам повідомив OBOZREVATEL, що шукає варіанти перельоту з ОАЕ в Білорусь. А оскільки прямих рейсів немає, то, можливо, через Амстердам. Довго і дорого, але вкотре виявилася правильною приказка: порятунок потопельників – справа рук самих потопельників.

ЯК УКРАЇНЦЯМ ПОВЕРНУТИСЯ НА БАТЬКІВЩИНУ

Зупинене регулярне авіасполучення в Україні змусило наших громадян шукати варіанти, як потрапити додому.

Як розповів OBOZREVATEL спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, українці можуть повернутися через автомобільні пункти пропуску (див. інфографіку – прим.). Сьогодні на кордоні функціонують 19 – як з боку України, там і сусідніх країн.

Через карантинні заходи, запроваджені як нашою країною, так і сусідніми, найбільш дієвий варіант – діставатися в Україну через Білорусь. Тим більше, що вона не закрила авіасполучення з іншими країнами світу. Важливий момент: після в'їзду в РБ протягом 48 годин ви повинні виїхати з цієї країни – інакше на два тижні застрягнете на обсервації.

Як розповів у коментарі OBOZREVATEL посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим, на теперішній час ця країна справді залишається чи не єдиною в регіоні, через яку можна транзитом повернутися в Україну.

"Посольство України в Республіці Білорусь на регулярній основі надає підтримку і допомогу громадянам України, насамперед, консультуючи щодо порядку транзиту територією Білорусі та перетину українсько-білоруського кордону. В березні цього року, завдяки спонсорській допомозі, посольством було організовано спеціальний, безкоштовний автобусний рейс із Мінська до України, яким скористалися близько сорока наших громадян, зокрема діти, які перенесли важкі операції", – повідомив посол.

Він також розповів, що консульський відділ посольства наразі закритий для прийому відвідувачів у зв'язку з карантинними заходами, однак працівники посольства фактично 24 години на добу відповідають на запити громадян, які телефонують на гарячу лінію, а також пишуть на електронну пошту і сторінки в соціальних мережах.

Посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим

"У тісній співпраці з прикордонними службами України та Білорусі посольство забезпечує вирішення нагальних питань, пов'язаних із поверненням громадян України додому. Лише за останній тиждень за сприяння посольства на батьківщину повернулися понад 300 наших співвітчизників", – повідомив Ігор Кизим.

Посол України також надав контакти для оперативної допомоги нашим громадянам на території Білорусі:

"Якщо ви перебуваєте у Білорусі і потребуєте невідкладної консульської допомоги (загроза життю, або зараження COVID-19), будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію посольства: (+375) 25 60 311 84.

У випадку, якщо вам необхідна порада щодо того, як перетнути білорусько-український кордон, або щодо перебування у Білорусі, пишіть нам на електронну пошту consul_by@mfa.gov.ua, в особисті повідомлення на сторінку Посольства України в Республіці Білорусь, або приєднуйтесь до групі "Захист українців у РБ". Ми не залишимося байдужими і допоможемо кожному!"

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі ObozTV розповів, що протягом найближчих 16 днів Україна має намір повернути 44 спеціальними авіарейсами порядку 8200 громадян, які перебувають за кордоном.

"Протягом 16 днів, щодня не більше трьох рейсів, будуть повертатися з різних кінців світу в Україну", – повідомив він.

На сайті Міністерства інфраструктури вказані міста, з яких евакуйовуватимуть українців, у списку є і Дубай.

На сайті авіакомпанії МАУ з'явилося повідомлення про спецрейс 3 травня через ОАЕ. Вартість перельоту дорослого пасажира – 12 тисяч 602 грн.

У відповіді на інформаційний запит OBOZREVATEL в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що станом на сьогодні у створених Посольством України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї групах "Захист" зареєструвався і висловив бажання повернутися на батьківщину 521 громадянин України. Однак скільки всього наших громадян зараз перебуває в ОАЕ, відомство не повідомило.

Чи зможуть всі охочі українці найближчим часом повернутися додому, побачимо найближчим часом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!