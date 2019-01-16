Із богом, Парасю: названа кількість священиків, які втекли до Росії

Близько 80 священиків колишнього Московського Патріархату вже виїхали до Росії.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму м. Полтави Олександр Дедюхін. За його словами, втекли найрадикальніші представники РПЦ в Україні.

Священик також змалював схему, за якою зараз парафії РПЦ в Україні переходять до ПЦУ.

Олександр Дедюхін Крим.Реаліі

"Церковна громада пише заяву правлячому архієрею ПЦУ про перехід. Архієрей вирішує – прийняти цю громаду, не прийняти, і, відповідно, священика вводять у штат ПЦУ", – пояснив він.

Стосовно того, чи всіх будуть раді бачити в новоствореній помісній церкві, Дедюхін заявив, що деяким особам, вхід, на його думку, закритий.

"Зовсім страшних людей, як митрополит Павло, приймати не потрібно", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше настоятель Києво-Печерської лаври Павло заявив, що через його прокляття загинули четверо музейників, які працювали в майстерні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!