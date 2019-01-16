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/Суспільство

Із богом, Парасю: названа кількість священиків, які втекли до Росії

14.5тЧитати матеріал російською

Близько 80 священиків колишнього Московського Патріархату вже виїхали до Росії.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму м. Полтави Олександр Дедюхін. За його словами, втекли найрадикальніші представники РПЦ в Україні.

Священик також змалював схему, за якою зараз парафії РПЦ в Україні переходять до ПЦУ.

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Олександр Дедюхін

Олександр Дедюхін

Крим.Реаліі

"Церковна громада пише заяву правлячому архієрею ПЦУ про перехід. Архієрей вирішує – прийняти цю громаду, не прийняти, і, відповідно, священика вводять у штат ПЦУ", – пояснив він.

Стосовно того, чи всіх будуть раді бачити в новоствореній помісній церкві, Дедюхін заявив, що деяким особам, вхід, на його думку, закритий.

"Зовсім страшних людей, як митрополит Павло, приймати не потрібно", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше настоятель Києво-Печерської лаври Павло заявив, що через його прокляття загинули четверо музейників, які працювали в майстерні.

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Тег
ПЦУ
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
паша - мерседес и онухрий еще тут? приготовиться, ваш автобус за паребрик отбывает...
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2
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Я так понимаю количество сваливших сектантских попов, прямо пропорционально количеству приходов перешедших в православие под эгидой ПЦУ. Так держать, Украина, скоро очистимся от рузьке падали
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Нехай щастить!))))
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