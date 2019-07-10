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Історична подія: ЧАЕС отримала новий саркофаг

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Чорнобильська АЕС офіційно отримала новий безпечний конфайнмент (НБК) для подальшого введення його в експлуатацію.

Церемонія відбулася 10 липня за участю президента України Володимира Зеленського, який вже заявив про масштабне перезавантаження зони відчуження.

Тепер ЧАЕС отримає ліцензію і перейде до експлуатації комплексу НБК і демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття".

"Для реалізації цього етапу необхідні додаткові фінансові ресурси, в першу чергу, з боку України", - зазначають в Державному агентстві з управління зоною відчуження.

  • В кінці листопада 2016 року на зруйнований в результаті аварії 4-й блок ЧАЕС була насунута арка НБК. Це конструкція довжиною 165 м, висотою 110 м, загальною вагою 36,2 тис. тонн.

  • Будівництво НБК почалося в 2012 році після масштабних підготовчих робіт на майданчику. Його довелося будувати двома частинами, які були підняті і успішно з'єднані в 2015 році.

  • Усередині арки НБК встановлений кран для демонтажу існуючого старого "саркофага" та залишків 4-го енергоблоку. НБК має проектний термін експлуатації 100 років.

Саркофаг на ЧАЕС

Саркофаг на ЧАЕС

Антон Юсов, Facebook

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Саркофаг на ЧАЕС

Саркофаг на ЧАЕС

Антон Юсов, Facebook

Саркофаг на ЧАЕС

Саркофаг на ЧАЕС

Антон Юсов, Facebook

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим і як живе сучасний Чорнобиль. Стан природи в зоні відчуження повернулося на 200 років назад. Детальніше про це читайте за посиланням.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ЧАЕС
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