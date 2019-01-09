Іронія долі: американський історик пояснив, за що українці повинні дякувати Путіну

Україна не змогла би провести реформи, якщо б президент Росії Володимир Путін не анексував Крим і не почав війну на Донбасі.

Це підштовхнуло українське політичне керівництво змінити країну для того, щоб вижити, розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL американський історик Олександр Мотиль.

"Це справжня іронія, але саме Путін дав поштовх піти шляхом реформ. Зміни в Україні сталися завдяки тому, що Путін напав на Україну, захопив Крим і східний Донбас. Тоді всі зрозуміли, що для того, аби вижити — треба щось робити: взятися серйозно до власної безпеки, побудувати армію, провести економічні, банкові і антикорупційні реформи. Звісно, через Путіна загинуло 11 тис. населення, зруйнована велика частина Донбасу, але та частина України, яка залишилася, розвивається відносно позитивно. І розвиватиметься", — переконаний історик.

Україна

На його думку, російський президент якоюсь мірою також створив сучасну українську націю.

"Путін дав українцям ворога, а ніщо так не клеїть націю, як ворог. Адже доти Росія була така собі мирненька країна, але раптом Путін створив із себе монстра. І куди Україні дітися? Тільки на Захід, бо немає альтернативи. З точки зору українців — це чудово, бо Україна змінилася за останні 5 років більше ніж за останні 25. Звісно, українці хотіли би перетворити Україну на Швейцарію, але зміни — це повільний процес. Те, що змінюється з дня на день рідко втримується при житті", — переконаний він.

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