Ірландське віскі, чеське пиво і інтернет: в мережі показали, як живуть затримані в ужгородському СІЗО

В ужгородському СІЗО ув'язнені, що мають міститися в одиночних камерах, влаштували спільне застілля з дорогим алкоголем і селфі.

Про це це розповів в Telegram журналіст Віталій Глагола. Він опублікував фото, на яких видно, що затриманы п'ють ірландське віскі і чеське пиво.

За словами Глаголи, на знімку в центрі біля столу знаходиться Євген Дребітко на прізвисько "Женя Білий", який є фігурантом справи про наїзд на поліцейського на посту в Нижніх Воротах та вимаганні в Ужгороді.

"Якщо ви думали, що ті, хто потрапляє в Ужгородський слідчий ізолятор – сидять в камерах, сумують і думають про свою погану поведінку – ви помилялися. Ці фото зроблені не десь в квартирі, а в камері затриманих в Ужгороді", – написав журналіст.

Він підкреслив, що "герої" фото теоретично з 21 березня знаходяться в одиночних камерах.

"Поки міністр юстиції Денис Малюська заявляє про платні сертифікатах в СІЗО, в ужгородському слідчому ізоляторі керівництво їх давно продає. Хоч і неофіційно. Бо накрити таку поляну без їхнього відома, а ще й зібратися всім в одній камері, нереально", – припустив Глагола.

Журналіст задався риторичним питанням, скільки коштує такий комерційний пакет – віскі, коньяк, пиво, вечеря і телефони з інтернетом в ужгородському СІЗО?

Учасники гуляння повинні теоретично перебувати в одиночних камерах Telegram Віталія Глаголи

Затримані влаштували спільне застілля з дорогим алкоголем і селфі Telegram Віталія Глаголи

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