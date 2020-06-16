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Раптово померла парамедичка "Артистка", яка працювала на Донбасі. Фото

Дарина Дурова
Дарина Дурова
Суспільство
4,4 т.
Померла Ірина Шевчишин

Померла Ірина Шевчишин

Померла українська парамедичка Ірина Шевчишин із позивним "Артистка", яка працювала на Донбасі.

Про це у вівторок, 16 червня, на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця ГО "Всеукраїнський жіночий рух "За вільну Україну" Раїса Шматко. Вона написала, що Шевчишин трагічно загинула, проте деталей не уточнила.

"Як же так? Пройти таке пекло війни... Сонечко наше, наша красуня полетіла на небо. Я не хочу вірити, я ніколи не зможу в це повірити", – йдеться у пості.

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Ірина Шевчишин

Скріншот

Скріншот

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Коментарі до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаВійна на Донбасіфотографиисмертьмедики
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  1. /Суспільство