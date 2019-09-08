Головна Новини
9 вересня • оновлено в 11:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Ірина Ромалійська
Ірина Ромалійська
Журналіст Всі статті автора

Украина и Россия встретили своих: почувствуйте разницу

28т Читати матеріал російською

Первое фото - Анастасии Магазовой. В аэропорту множество людей, и, кажется, полстраны плачет у экранов мобильных и телевизоров. По-моему, мало, кто смог сдержать слез. Моя ФБ лента взорвана. Такого единения я не помню совсем. Пожалуй, самое масштабное и трогательное событие со времён Майдана. Так Украина встречала своих.

Обмен пленными

Обмен пленными

Фейсбук Ирины Ромалийской

Второе и третье фото - из ТГканала российской пропагандистки Симоньян. Россиян и украинцев, в основном осуждённых за участие в войне на Донбассе, встречают пропагандисты Киселев и Скабеева. А на общем фото ВСЕМ, кроме Вышинского, ЗАКРЫВАЮТ лица. Так Россия встречала своих.

Обмен пленными

Обмен пленными

Фейсбук Ирины Ромалийской

Обмен пленными

Обмен пленными

Фейсбук Ирины Ромалийской

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ірина Ромалійська Ірина Ромалійська
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особи
Кирило Вишинський Ольга Скабєєва
Місце
Україна
Тег
обмін
Джерело
Джерело: Facebook Ирины Ромалийской
Поділитися у Facebook
32
Коментарі
34
113
Смішно
94
Цікаво
6
Сумно
19
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Морисян Евгений
Морисян Евгений
Я что-то не понял - закрывают лица на фото в фейсбуке у самой Ирины Ромалийской. Так может это она сама и ретуширует, выдавая потом за "руку Кремля"? Судя по тому, что та же фотография на сайте Страна.ua без ретуши, это какое-то очередное вранье
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Прислали граждан Украины на обмен и визжат, почему их не встретил российский президент, странные люди
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кастрюлеголовый Скакунец
Кастрюлеголовый Скакунец
Украина делает на этом пиар. Да и меняют одних украинцев на других. Почувствуйте разницу.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel