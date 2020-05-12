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13 травня • оновлено в 17:15
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Ігор Соловей
Ігор Соловей
Аналітик Агентства міжнародних досліджень (АМД) Всі статті автора

Интервью Поклонской Гордону: "Не пугайте Зеленского майданами"

39.3т
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Интервью Поклонской Гордону - это потерянные 2 часа 51 минута.

Заявила:

- что Олег Белавенцев (фактически назначивший её на должность) является эмисаром ГРУ из Москвы, курирующий операцию по захвату Крыма - "не знала".

- что Крым захватывал спецназ РФ ("зелёные человечки") - не знала. Мол, это были те россияне, которые уже были на полуострове по договору.

- "зелёные человечки" - это наши. А вот если Обама прислал своих - то это были бы "чёрные человечки". "Чёрных человечков нам не надо"

- "крымский референдум" состоялся не по украинскому, а по международному праву.

- "нас никто не аннексировал, это наш выбор".

- на Донбасе воюют иностранные наемники. А вообще это гражданская война.

- "Своему верховному главнокомандующему (Путину) я верю" (что российских войск на Донбассе нет)

- "Я уважаю Зеленского, у него и других украинцев есть в Крыму недвижимость. Все украинцы могут ею пользоваться".

- "Не пугайте Зеленского майданами" "критиковать будете через 5 лет".

- "Виктор Пшонка - мой учитель... Мы с ним встретились потом в генпрокуратуре в Москве"

И много прочей пропагандисткой фигни.

Вывод: Поклонская подтвердила, что была и остается тупенькой, но иннициативной российской ватницей.

А еще с амбициями: она, судя по всему, готовится продолжить карьеру после Госдумы (в Госдуму ее уже не возьмут после скандалов с её участием, в российскую прокуратуру тоже - конфликт с местными москвичами). Сейчас она работает в международном комитете ГД, учится в российской Дипакадемии. Поэтому, видимо, хочет пойти по дипломатической линии. Даже подтвердила, что мечтает стать послом в Украине. Но это вряд ли (агремана ей никто не даст), а вот на тёплое место в каком-то западном посольстве дружественной (или нейтральной) РФ стране рассчитывает (дочка турецкий учит как раз...).

Медийное же присутствие в информпространстве (Украины в том числе) ей нужно, прежде всего, для хайпа - чтобы быть на виду у ответственных за такие кадровые назначения российских чиновников. А то забывать стали.

И вы забудьте.

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Автор
Ігор Соловей Ігор Соловей
Особи
Дмитро Гордон Наталя Поклонська
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Знатно Поклонская разнесла продавца,а ныне политОлуха "чудодейственных"пирамидок.....
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Взять интервью у поклонской все равно что интервьюировать курицу...у курицы мозг даже больше.
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3
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Гордон виявився ще тією сволотою.
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