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22 жовтня • оновлено в 20:35
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Вперше в історії: інтернет-ЗМІ стали лідером в інформаційному просторі України

1.6т Читати матеріал російською

У 2019 року в Україні інтернет-медіа та соціальні мережі вперше в історії обігнали за популярністю як джерела новин телебачення.

Про це свідчать результати щорічного опитування "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа", опубліковані на сайті USAID-Internews (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, 68% респондентів використовують соціальні мережі для отримання новин – зростання з 53% у минулому році; а популярність і охоплення аудиторії телеканалами знизилися до 66% в порівнянні з 77% в 2018 році.

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OBOZREVATEL обігнав найкращі ЗМІ пострадянського простору

Інтернет-ЗМІ стали лідером в інформпросторі України

Інтернет-ЗМІ стали лідером в інформпросторі України

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При цьому, українці стали набагато менше вірити ЗМІ. Довіра до всіх традиційних медіа впала в середньому на 11%, в порівнянні з 2018 роком: на 19% до загальнонаціональної пресі, 22% до місцевого радіо і 49% до загальнонаціональних телеканалів – у той час, як інтернет-медіа довіряють 51% респондентів – найбільший показник цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запропонував ввести в Україні кримінальну відповідальність за спотворення інформації засобами масової інформації.

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Місце
Україна
Тег
ЗМІ
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Исаев Максим
Исаев Максим
Українська мова — язык холопов, гастрабайтеров и дешёвых проституток! Свободные люди говорят на русском!
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Попович Олег
Попович Олег
Исаев Максим, вот где истинный фашизм это проявляется в таких высказывания ватных троллей.
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