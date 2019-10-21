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21 жовтня • оновлено в 11:11
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Інтернет, кухня та мова: названий список питань під час перепису населення в Україні

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В Україні в 2020 році пройде перепис населення, в ході якої будуть питати про наявність будинку кухні, інтернету та каналізації.

Також в українців будуть дізнаватися про водопостачання, і коли побудований їхній будинок, передає ТСН.

Крім цього під час перепису будуть питання національної приналежності і мовою, освіті та сім'ї. Також можуть додати питання до всіх жінок старше 15 років про те, скільки дітей вони народжували.

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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, якого призначили головою Державної службою статистики, в Facebook повідомив, що перепис обійдеться держбюджету в мільярди гривень.

"Держстат збирається провести перепис населення з шаленим бюджетом 3,4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1,6 млрд грн на рік на підтримку апарату", – зазначив чиновник.

Перепис в Україні

Перепис в Україні

Hyser

Перепис населення в Україні пройде з 3 до 23 грудня 2020 року. На обробку інформації фахівцям знадобиться ще мінімум півроку. Останній раз перепис в державі був 18 років тому, нарахувавши 48 млн 457 тисяч українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мають намір провести пробний перепис населення: в Оболонському районі Києва і Бородянському на Київщині.

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Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Не будет переписи
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