Арахамія пояснив ідею з "інтелектуальним локдауном" в Україні

План "інтелектуального локдауну" в Україні передбачає вихід із жорсткого карантину різних областей не одночасно, а залежно від епідеміологічної ситуації.

Про це 30 листопада в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас він підкреслив, що в уряді ще немає конкретної фінальної моделі локдауну. Вона опрацьовується для того, щоб мінімізувати економічні втрати, зазначив Арахамія.

Він сказав, що ідея такого локдауну була озвучена на одній із нарад з головами фракцій за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Терміни карантину Арахамія не назвав.

"Прем'єр-міністр визначив, що це не буде копія того локдауну, який був навесні, а це буде так званий інтелектуальний локдаун ", – розповів народний депутат.

Фрагмент ефіру:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Давид Арахамія заявив, що в Україні з ймовірністю в 90% введуть так званий інтелектуальний локдаун – який скорегують залежно від ситуації з коронавірусом у кожному регіоні.