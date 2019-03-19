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Інструктори НАТО в Україні: військовий експерт розкрив деталі

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Інструктори з Канади, що працюють в Україні, допомагають готувати кадри для військової поліції, їх місія є довгостроковою і носить стратегічний характер.

Про це в ефірі ObozTV розповів військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи продовження присутності в Україні місії канадських інструкторів.

"Щодо військової місії наших колег з Канади – вони займаються дуже серйозною справою. В рамках проекту Orbital вони готують фахівців для військової поліції України. Ці тренінги тривають кілька років", – сказав Селезньов.

За його словами, напрацювання кандців "є ефективними в наших українських реаліях".

"Той факт, що Канада продовжила цю місію в Україні, повинен сприйматися як позитивний. Підготовка фахівців триває, і це дуже важливо", – підкреслив він.

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Військовий експерт зазначив, що Україна залучає інструкторів і з інших країн-учасниць Північноатлантичного альянсу: "Мова про Велику Британію, США, країни Балтії, які кожна по своєму напрямку виконує місію. Ключове завдання цих місій – посилення обороноздатності нашої країни шляхом підготовки наших фахівців".

"Процедура, яка реалізується на сьогоднішній день, є довгостроковою, носить стратегічний характер і спрямована на те, щоб максимально посилити оборонний потенціал української армії", – додав Селезньов.

Інструктори НАТО в Україні: військовий експерт розкрив деталі

nabludatel.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Владислав Селезньов
Місце
Україна
Теги
НАТОЗбройні сили України
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