Інструктори НАТО в Україні: військовий експерт розкрив деталі

Інструктори з Канади, що працюють в Україні, допомагають готувати кадри для військової поліції, їх місія є довгостроковою і носить стратегічний характер.

Про це в ефірі ObozTV розповів військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи продовження присутності в Україні місії канадських інструкторів.

"Щодо військової місії наших колег з Канади – вони займаються дуже серйозною справою. В рамках проекту Orbital вони готують фахівців для військової поліції України. Ці тренінги тривають кілька років", – сказав Селезньов.

За його словами, напрацювання кандців "є ефективними в наших українських реаліях".

"Той факт, що Канада продовжила цю місію в Україні, повинен сприйматися як позитивний. Підготовка фахівців триває, і це дуже важливо", – підкреслив він.

Військовий експерт зазначив, що Україна залучає інструкторів і з інших країн-учасниць Північноатлантичного альянсу: "Мова про Велику Британію, США, країни Балтії, які кожна по своєму напрямку виконує місію. Ключове завдання цих місій – посилення обороноздатності нашої країни шляхом підготовки наших фахівців".

"Процедура, яка реалізується на сьогоднішній день, є довгостроковою, носить стратегічний характер і спрямована на те, щоб максимально посилити оборонний потенціал української армії", – додав Селезньов.

nabludatel.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

200 канадських військових інструкторів працюють в Україні з серпня 2105 року. За цей період вони встигли попрацювати з 10 тисячами українських військовослужбовців.

Президент Петро Порошенко пообіцяв після проведення президентських виборів, в грудні 2019 року, на саміті НАТО поставити питання про План дій щодо членства України.

Раніше радник президента України Юрій Бірюков розповів, як натовські інструктори готують українських військових.

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