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21 лютого • оновлено в 14:50
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Інститут нацпам'яті назвав загрозу поїздок на парад "победобєсія" в Росію

1.3т
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Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що кожен, хто поїде на парад 9 травня у Москві, автоматично стане інструментом російської агресивної політики.

Він закликав українців зважати на таку обставину й свідомо підходити до ухвалення рішення про поїздку до РФ. Про це повідомляє "Укрінформ".

Так, за словами глави ІНП, Росія як країна-агресорка, яка порушує міжнародне право, має не тільки низку злочинів за своєю спиною, а й дуже ганебну практику інструменталізації історії, зокрема використання історичних подій і фактів з метою досягнення політичних цілей.

Антон Дробович

Антон Дробович

"Тому власне військовий парад у Росії на Красній площі цього року також буде інструментом для досягнення таких політичних цілей, а не для вшанування пам'яті жертв Другої світової війни", – переконаний Дробович.

Він підкреслив, що всі, хто братиме участь у цих заходах, які навіть експертне середовище називає "побєдобіссям", повинні зважати на те, що вони стають інструментом російської агресивної політики.

Водночас додав, що це стосується не тільки України, а й лідерів, а також політиків інших держав.

"Будь-хто, хто погоджується брати участь у цьому параді, має усвідомлювати, що з високою ймовірністю це буде використано Росією для їхніх імперіалістських загарбницьких цілей", – підсумував глава Інституту нацпам’яті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нагадала ЗМІ, що Україна не святкує радянське свято "23 лютого", і попередила про відповідальність.

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Автор
Діна Баронова
Тема
російська пропаганда
Особа
Антон Дробович
Місце
Україна
Тег
Інститут національної пам'яті
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
наследники полицаев, гитлеровцев и бaндepoвcкиx кapателей, правнуки проигравшей стороны, мстят за полученный ими страх.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Одна и та же кровь на брови стечёт, хоть по лбу дай, хоть в лоб… М*дак, по ходу, всякий "…ович" - не важно, "Вятр… " он или "Дроб…" :)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я не вижу во внешности этого Дробовича ничего славянского... я один такой?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Zhikharev Dmitry, дело не во внешности и даже не в национальности - дело в человеке.
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