Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що кожен, хто поїде на парад 9 травня у Москві, автоматично стане інструментом російської агресивної політики.

Він закликав українців зважати на таку обставину й свідомо підходити до ухвалення рішення про поїздку до РФ. Про це повідомляє "Укрінформ".

Так, за словами глави ІНП, Росія як країна-агресорка, яка порушує міжнародне право, має не тільки низку злочинів за своєю спиною, а й дуже ганебну практику інструменталізації історії, зокрема використання історичних подій і фактів з метою досягнення політичних цілей.

Антон Дробович

"Тому власне військовий парад у Росії на Красній площі цього року також буде інструментом для досягнення таких політичних цілей, а не для вшанування пам'яті жертв Другої світової війни", – переконаний Дробович.

Він підкреслив, що всі, хто братиме участь у цих заходах, які навіть експертне середовище називає "побєдобіссям", повинні зважати на те, що вони стають інструментом російської агресивної політики.

Водночас додав, що це стосується не тільки України, а й лідерів, а також політиків інших держав.

"Будь-хто, хто погоджується брати участь у цьому параді, має усвідомлювати, що з високою ймовірністю це буде використано Росією для їхніх імперіалістських загарбницьких цілей", – підсумував глава Інституту нацпам’яті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нагадала ЗМІ, що Україна не святкує радянське свято "23 лютого", і попередила про відповідальність.

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