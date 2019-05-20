"Інша реальність": "Інтер" влип у гучний скандал через інавгурацію Зеленського

В день інавгурації президента України Володимира Зеленського, яка відбулася в понеділок, 20 травня, у ранковому випуску новин телеканал "Інтер" не згадав про захід.

Про це на сторінці у Twitter повідомила аналітик Центру "Нова Європа" Дарина Гайдай, вказавши на інший контент телеканалу, який потрапив у ефір.

"Думала, що українські медіа більше не можуть мене шокувати, а даремно. "Інтер" сьогодні вранці у випусках новин розповідав про багато важливих у загальнонаціональному масштабі подій, від спалювання шин до укусу хлопчика змією, крім інавгурації президента. Ні слова", — написала аналітик.

Інавгурація Володимира Зеленського president.gov.ua

Вона назвала те, що трапилося, не просто заангажованістю, а "створенням іншої реальності".

"Звісно, українські медіа давно звикли ігнорувати важливі новини, якщо там є політик, який з "чужого табору". "Інтер", схоже, довів цю політику до абсолюту", — обурилася Гайдай.

Інавгурація Володимира Зеленського

Співвласник "Інтера" Сергій Льовочкін у коментарі "Главкому" не зміг пояснити таке рішення телеканалу. На запитання, чому його канал був чи не єдиним, хто проігнорував інавгурацію, бізнесмен знизав плечима: "Я не знаю, що транслює "Інтер", я не керую процесом".

Як писав OBOZREVATEL:

Зеленський став шостим главою держави після проголошення незалежності України у 1991 році.

Під час першої промови глава держави оголосив про розпуск Верховної Ради.

Під час інавгурації народному депутату від БПП Миколі Паламарчуку стало погано. Його вивезли через бічний вихід парламенту і поклали у карету швидкої допомоги.

Інавгурація Зеленського буквально підірвала соцмережі, де українці активно діляться враженнями від вступу на посаду нового лідера держави.

Всі відеотрансляції інавгурації можна подивитися тут, найяскравіші фотографії зібрані тут.

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