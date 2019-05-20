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/Суспільство

"Інша реальність": "Інтер" влип у гучний скандал через інавгурацію Зеленського

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В день інавгурації президента України Володимира Зеленського, яка відбулася в понеділок, 20 травня, у ранковому випуску новин телеканал "Інтер" не згадав про захід.

Про це на сторінці у Twitter повідомила аналітик Центру "Нова Європа" Дарина Гайдай, вказавши на інший контент телеканалу, який потрапив у ефір.

"Думала, що українські медіа більше не можуть мене шокувати, а даремно. "Інтер" сьогодні вранці у випусках новин розповідав про багато важливих у загальнонаціональному масштабі подій, від спалювання шин до укусу хлопчика змією, крім інавгурації президента. Ні слова", — написала аналітик.

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Інавгурація Володимира Зеленського

Інавгурація Володимира Зеленського

president.gov.ua

Вона назвала те, що трапилося, не просто заангажованістю, а "створенням іншої реальності".

"Звісно, українські медіа давно звикли ігнорувати важливі новини, якщо там є політик, який з "чужого табору". "Інтер", схоже, довів цю політику до абсолюту", — обурилася Гайдай.

Інавгурація Володимира Зеленського

Інавгурація Володимира Зеленського

Співвласник "Інтера" Сергій Льовочкін у коментарі "Главкому" не зміг пояснити таке рішення телеканалу. На запитання, чому його канал був чи не єдиним, хто проігнорував інавгурацію, бізнесмен знизав плечима: "Я не знаю, що транслює "Інтер", я не керую процесом".

Як писав OBOZREVATEL:

  • Зеленський став шостим главою держави після проголошення незалежності України у 1991 році.

  • Під час першої промови глава держави оголосив про розпуск Верховної Ради.

  • Під час інавгурації народному депутату від БПП Миколі Паламарчуку стало погано. Його вивезли через бічний вихід парламенту і поклали у карету швидкої допомоги.

  • Інавгурація Зеленського буквально підірвала соцмережі, де українці активно діляться враженнями від вступу на посаду нового лідера держави.

  • Всі відеотрансляції інавгурації можна подивитися тут, найяскравіші фотографії зібрані тут.

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Тема
Скандал навколо телеканалу Інтер
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
телеканал Інтерінавгураціяполітика
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
А что, это обязалово какое-то? Мы что, в рашке живём? Какой скандал? Афтарша, язык подмой! Что хотят, то и транслируют. Не захотели портить людям настроение, молодцы!
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Це комерційний канал, і показує що хоче. Законів цим не порушив, так що цей скандал - просто балаканина. Ахметов показав Зе своє фе.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Пора национализировать сепарский канал "Интер".
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Джонсон, скорее налоговым давлением и налоговыми льготами заставить учредителей влючить отечественных миноритариев в состав учредителей. И поставить цель - изменение редакционной политики канала и не одного "Интера". Из-за его большого покрытия - он может быть прибыльным. А национализировать это взять на бюджетное содержание. Не выгодно...
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