Іноземцям знову дозволили в'їжджати в Україну

З 00:00 28 вересня іноземним громадянам знову дозволено в'їзд в Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

"Відтепер іноземцям в'їзд в нашу країну не заборонено", – зазначив він.

Спікер підкреслив, що прикордонники керуються нормами законодавства, яке регламентує перетин державного кордону України, а саме законом "Про прикордонний контроль", постановою уряду про виїзд і в'їзд іноземців в Україну.

За його словами, також немає окремих вимог до іноземців щодо самоізоляції чи страхового полісу при в'їзді в Україну.

"Ця норма припинила свою дію, тому якихось окремих моментів, які б визначив уряд щодо іноземців при в'їзді в Україну на період карантину, на даний момент немає", – пояснив Демченко.

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