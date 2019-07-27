Іноземні спостерігачі оцінили роботу МВС під час виборів в Україні

Місія міжнародних спостерігачів за виборами (ММС), яка спостерігала за позачерговими парламентськими виборами в Україні, відзначила вагомий внесок МВС у забезпечення безпеки у день голосування. Про це повідомляє прес-служба МВС, посилаючись на офіційний лист Місії.

"Велике визнання правоохоронним органам, а саме Міністерству внутрішних справ, за забезпечення безпеки на виборчих дільницях та забезпечення цілісності процесу голосування. Незважаючи на незначні виявлені порушення, які не мають системного характеру, стверджуємо: процес голосування було проведено мирним і демократичним шляхом і відповідно до міжнародних демократичних стандартiв", - йдеться в офіційному листі Місії.

Іноземні спостерігачі також підкреслили, що підтримують український народ у його прагненні до демократичної, територіально цілісної та об'єднаної України.

У МВС заявляють, що серйозних порушень на виборах зафіксовано не було: правоохоронці превентивно направляли спецпідрозділи у потенційно проблемні округи. Загалом від початку передвиборчої кампанії було відкрито більше 500 кримінальних проваджень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п’ятницю, 26 липня, ЦВК завершила підрахунок голосів, відданих українцями на позачергових парламентських виборах. Стало відомо, хто і скільки місць отримає у Раді. Однак на ряді округів окремі кандидати збираються оскаржувати результати виборів у суді. Так, кандидат від "Слуги народу" у Кривому Розі збирається судитися з ЦВК, бо вважає, що у нього вкрали 10 тисяч голосів.

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