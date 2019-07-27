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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Суспільство

Іноземні спостерігачі оцінили роботу МВС під час виборів в Україні

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Місія міжнародних спостерігачів за виборами (ММС), яка спостерігала за позачерговими парламентськими виборами в Україні, відзначила вагомий внесок МВС у забезпечення безпеки у день голосування. Про це повідомляє прес-служба МВС, посилаючись на офіційний лист Місії.

"Велике визнання правоохоронним органам, а саме Міністерству внутрішних справ, за забезпечення безпеки на виборчих дільницях та забезпечення цілісності процесу голосування. Незважаючи на незначні виявлені порушення, які не мають системного характеру, стверджуємо: процес голосування було проведено мирним і демократичним шляхом і відповідно до міжнародних демократичних стандартiв", - йдеться в офіційному листі Місії.

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Іноземні спостерігачі також підкреслили, що підтримують український народ у його прагненні до демократичної, територіально цілісної та об'єднаної України.

У МВС заявляють, що серйозних порушень на виборах зафіксовано не було: правоохоронці превентивно направляли спецпідрозділи у потенційно проблемні округи. Загалом від початку передвиборчої кампанії було відкрито більше 500 кримінальних проваджень.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
вибори голосування Верховна Рада України ЦВК
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