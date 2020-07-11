Є в мене питання. Чисто психологічне. От, до прикладу, якщо хтось скаже скривдженій жінці: "А навіщо ти туди намалювала губи червоною помадою " або якщо ошуканому обивателю закинуть: "Ну то треба було думати головою перед тим, як віддавати гроші" – ми будемо знати, що відбувається звинувачення жертви. Ба більше, намагання розподілити відповідальність між нею та агресором. Інколи і правда жертви "мочать" таке, що на голову не налазить. Але це не привід солідаризуватися з агресором і винуватити жертву просто для того, щоб відчути себе розумнішим, обережнішим, обачнішим за неї. Якщо врахувати, що будь-яка асоціальна дія кривдника продиктована тими ж самими мотивами, що і високопарні умствовання "занепокоєних громадян" – влада, домінування над жертвою, відчуття власної вищості на фоні її приниження, то стає зрозумілим, що всі ці "самавинна" – люди теж агресори.

Хай не фізичні, але моральні. Вони насолоджуються осудом, тим більше, що впевнені, що мають на нього право. Адже жертва не невинна. "Не все так однозначно". Коли розумники знаходять причину у сьогоднішніх політичних переслідуваннях, знущаннях, руйнації системи права, перетворення національних силових і правоохоронних органів влади на балаган в тому, що п‘ятий президент сам наблизив до себе своїх ворогів, ігнорував по-справжньому чесних і патріотичних українців, не просував їх у владу, сам призначав всіх цих новомодних опричників у новостворені структури, сам зволікав з реформами – хіба ці люди не виводять з-під уваги агресора?

Адже навіть якщо Порошенко "створив злочинну систему", – дехто договорився і до цього, –– ніщо не змушує сьогоднішню владу нею користуватися. Хіба відповідальність не має лежати на тому, хто вчиняє злочинну дію? І ось я хочу спитати, коли ви все це робите, ви розумієте, що перетворюєтесь на переслідувачів? Ви хоча б визнаєте, хто в цій історії жертва, а хто агресор? І найголовніше, ви звинувачували б жінку за коротку спідницю, а дитину за довірливість? Ні? Тоді чому звинувачуєте зараз? Тому що перед вами дорослий дядька? Але хіба від того переслідування і цькування стають менш огидними?

І ще. Причепом до Порошенка, байдужість, моралізаторство, злоба спрямовуються зараз на багатьох інших. Знецінені Ріф, Дугарь, Кузьменко, Звіробій, Федина і багато інших. Ви помічаєте, як відвертається від тих, кого ще вчора називали "героями" і клялися їм в повазі? Ви бачите, як міслєвірус "самівинні" зжерає все більше і більше невинних? То може варто почати захищати не людей, а принципи?

Пост був зовсім не про Порошенко, якщо хтось не зрозумів. Він про механізми знецінення та виправдання кривдників, які пристойні люди мають помічати і припиняти у зародку.

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