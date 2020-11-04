Інфекціоніст пояснив, що таке 'чорна зона' COVID-19

"Чорна зона" з коронавірусу може означати повне блокування певного населеного пункту чи району, в якому захворюваність на COVID-19 перевищила граничну межу, але цей захід не буде достатньо ефективним.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. "Поки що це на рівні чуток. Як я розумію, вони свідчать про повне блокування конкретного міста чи конкретного району і відмежування від іншої території країни", – припустив він.

Лікар додав, що такий захід є доволі спірним з юридичної точки зору, а також не надто зрозумілим з точки зору епідеміології. В цьому контексті він нагадав, що частина громадян працює не там, де живе, і вимушена переміщатися, наприклад, з передмістя у місто. Таким чином, запровадження обмежень напевно викличе соціальне невдоволення.

Щодо суто медичного ефекту повної ізоляції лікар пояснив, що практика жорсткого карантину не є достатньо ефективною у випадку з гострими респіраторними захворюваннями, "особливо при COVID-19". "Є велика кількість безсимптомних носіїв, і після того як знімаються обмеження, все досить швидко повертається", – пояснив він.

Коментуючи новий антирекорд із захворюваності на коронавірус в Україні – 9,5 тисяч нових випадків за добу, – Курпіта сказав, що не схильний довіряти озвученій цифрі.

"Дуже важливо було би почути від МОЗ, що це за хворі, коли вони виявлені. Інформація, що їх виявили вчора, не зовсім відповідає дійсності, тому що вони могли захворіти і тиждень, і два тижні тому, і тільки зараз отримати результат. Дійсно, ситуація дуже тривожна, але чому цю цифру вирішили озвучити сьогодні, мені не зрозуміло", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що в урядових колах обговорюють питання "чорних зон" через критичну ситуацію з коронавірусом.