Інфекціоніст назвав основні чинники, які призвели до спалаху COVID-19 в Україні

Лікар розповів про збільшення важких хворих на коронавірус в Україні.

Лікар-інфекціоніст Андрій Алфьоров вважає, що на таке інтенсивне поширення коронавірусу в Україні зараз вплинув літній сезон.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Україна 24". Фахівець звернув увагу на збільшення відвідуваності пляжів і роботу нічних клубів.

Алфьоров підкреслив, що зараз ситуація з захворюваністю в країні гірше, ніж два місяці тому. Також стало більше важких хворих.

"Ситуація зараз гірше, ніж два місяці тому, хворих більше в порівнянні з початком літа, наприклад, важких хворих теж більше. Я вважаю, що на поширення захворювання впливає якраз літній сезон, збільшення відвідуваності пляжів, моря, тих самих нічних клубів", – зазначив інфекціоніст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 27 серпня в Україні офіційно були підтверджені 112 059 випадків коронавірусної інфекції. З них 1974 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли 2403 людини, а 54 217 пацієнтів повністю побороли хворобу.

Нагадаємо, що через зростання кількості хворих на коронавірус в карантин в Україні продовжили до 31 жовтня.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram