Інфекціоніст назвав два чинники зростання хворих на коронавірус в Україні. Ілюстрація.

Рекордна кількість нових заражених коронавірусом в Україні в кілька останніх днів викликана збільшенням кількості проведених тестів і природним ходом епідемії.

Такі два чинники назвав лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта в ефірі одного з телеканалів, пишуть "Факти".

"За останній тиждень триває різке підвищення випадків. Ми бачимо, що це відбувається на тлі двох факторів. Перше – зростає кількість тестувань, добре, але вона не виросло настільки, щоб істотно впливати на статистику. Тому другим фактором є природний хід епідемії, який полягає в тому, що вірус продовжує циркулювати в нашій популяції", – пояснив медик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 9 серпня в Україні офіційно підтверджено 80 949 випадків коронавірусної інфекції. З них 1199 – виявлено за минулу добу. Водночас 8 серпня повідомлялося про 1489 нових випадків хвороби – це стало четвертим поспіль антирекордом з добового приросту.