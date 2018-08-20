Отметил для себя в очередной раз: кроме ненормальных пенсионеров, ностальгирующих по пенсии в 120 рэ, шести соткам и одноэтажной даче с протестной мансардой, возмущенные письма пишут те, кто застал СССР в нежном возрасте или совсем его не застал. Ну, типа, по словам дедушки. Или мама рассказывала. Или жил, вроде, помню сухую колбасу на новый год и шелковица во дворе была вкусной.

Я не беру во внимание номенклатуру, детей номенклатуры и прочих деятелей советской власти, для которых нищенский вариант коммунизма наступал по штатному расписанию. Не беру КГБистов и их отпрысков, а так же ОБХСС, работников торговли и прочих, участвовавших в распределении благ с той или иной стороны.

Новини Как промывали мозги в советских учебниках

Вчера мне написал оскорбленный распадом СССР человек. Я, с..ка такая-сякая, оказывается, вписался в бизнес после развала, а его единственная мать (гм... а что? бывает множественная?) подвязывала ему кроссовки изолентой, так как не знала, как заработать на новые. С обидой написал, как желчью плюнул. Свободы, мол хотел? А о нас кто подумал? Нах нам свобода? Мы не вписывались!

Особенно тронул профайл возмущенного читателя. Родом из Москвы, живет в Берлине, закончил университет Гумбольта.

Вот что мне интересно - что у человека в голове? И где бы он был, чем бы он занимался, где жил и что закончил не будь распада СССР?

Как может совмещаться жизнь в Берлине и университет Гумбольта с злобным лаем "ах, развалили совок!"?

Мне не понятно. Совсем.

Или крестик, или трусы.