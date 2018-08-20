МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Ян Валетов
Ян Валетов
Всі статті автора

Или крестик, или трусы: любителям СССР посвящается

7.1тЧитати новину російською

Отметил для себя в очередной раз: кроме ненормальных пенсионеров, ностальгирующих по пенсии в 120 рэ, шести соткам и одноэтажной даче с протестной мансардой, возмущенные письма пишут те, кто застал СССР в нежном возрасте или совсем его не застал. Ну, типа, по словам дедушки. Или мама рассказывала. Или жил, вроде, помню сухую колбасу на новый год и шелковица во дворе была вкусной.

Я не беру во внимание номенклатуру, детей номенклатуры и прочих деятелей советской власти, для которых нищенский вариант коммунизма наступал по штатному расписанию. Не беру КГБистов и их отпрысков, а так же ОБХСС, работников торговли и прочих, участвовавших в распределении благ с той или иной стороны.

Новини
Как промывали мозги в советских учебниках

Вчера мне написал оскорбленный распадом СССР человек. Я, с..ка такая-сякая, оказывается, вписался в бизнес после развала, а его единственная мать (гм... а что? бывает множественная?) подвязывала ему кроссовки изолентой, так как не знала, как заработать на новые. С обидой написал, как желчью плюнул. Свободы, мол хотел? А о нас кто подумал? Нах нам свобода? Мы не вписывались!

Особенно тронул профайл возмущенного читателя. Родом из Москвы, живет в Берлине, закончил университет Гумбольта.

Вот что мне интересно - что у человека в голове? И где бы он был, чем бы он занимался, где жил и что закончил не будь распада СССР?

Как может совмещаться жизнь в Берлине и университет Гумбольта с злобным лаем "ах, развалили совок!"?

Мне не понятно. Совсем.

Или крестик, или трусы.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Об'єкт
СРСР
Джерело
Джерело:Facebook Яна Валетова
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
3
16
Смішно
21
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
кто из взрослого населения поимел от изменения общественного строя и развала Союза,тот конечно парафинит прошлое,а тот кто только потерял,тот конечно хчет возврата..но увы все проебано окончательно,бесит другое,парафинят пидорасы все ,хотя очень много было хорошего,но проститутки боятся сказать правду ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
2 из 3 ответов | показать все
Україночка Щира
Україночка Щира
Semizalupiv Opanas, ну, проститутки тех времен, может, и боятся сказать правду, я с ними не общаюсь, а вот нормальных людей не все устраивало
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
В семиZaлупинске мокшанском грязном, гребаном Живет не приходя в сознание СемиZaлупов Оpanas, И «парафинит» в бессознанке за возврат «чего проебано», И «бесит окончательно» других ватных семиZaлупинцев, ... настырный КИдарас!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Мене цікавить одна колізія:якщо СССР розвалився,то в чому причина-Економічна слабкість(нерентабельність,що привела до втрати керованості),чи Вороги(США,міжнародні корпорації...) спеціально (гібридно) розвалили ТАКУ країну? Так в чому ж претензії-чому населення СССР не спасли державу,а просто розбіглися по Ізраїлям,Германіям,Штатам?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Україночка Щира
Україночка Щира
Дяченко Андрій, вы знаете, сама пытаюсь найти ответ на этот вопрос. Если эти совкодрочеры так переживали за свою великую державу, так не дали бы ей развалиться, разработали меры, выработали план. Да куда там, извините, другого слова пообрать не могу, сидеть и др...ить на СССР куда легче, чем делать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хомяков Николай
Хомяков Николай
Це якась брехня. Не може людина, яка живе в Німетчинні, перейматися за совок.Або це троль, або д"біл.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Україночка Щира
Україночка Щира
Хомяков Николай, похоже, все-таки дебил. Не пойму я их, с некоторыми общаюсь, правда реже и реже. Живут в Германии, Штатах, родителей туда вытащили и повесили на шею государству и др...чат на СССР. Извращенцы какие-то, и точно знаю, их полно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ukr Igore
Ukr Igore
Хомяков Николай, То ВАТА. І це діагноз.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги