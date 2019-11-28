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29 листопада • оновлено в 11:34
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"Іхтамнєти" були в шоці": воїн ООС влаштував яскравий тролінг окупантам у них під носом

6.3т
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Командир одного з відділень ЗСУ, які беруть участь в Операції Об'єднаних сил на Донбасі, регулярно влаштовує яскравий тролінг окупантам. Максимально близько до їхніх позицій він встановлює прапори України.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, він вважає це своєрідною візитівкою, адже свою традицію він підтримує з перших днів на передовій – з 2015 року.

"На якому б напрямку я не був, для противника у мене завжди є своєрідна візитна картка. На ділянках між нашими і ворожими позиціями знімаю "орківські" прапори і вішаю замість них українські державні", – розповідає Олександр.

За словами захисника, прапор для підрозділу – це головне. А якщо його зняли, та ще й під самим носом, то це вкрай негативно впливає на моральний дух особового складу.

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Воїн ЗСУ

Воїн ЗСУ

Facebook штабу ООС

"У районі Новозванівки ми вже замінили три ворожі прапори на жовто-блакитні. А тут, біля Кримського, разом із державним вивісили червоно-чорний прапор. Наступного ранку "іхтамнєти" були в шоці. Дуже сердилися, стріляли, але не могли нічого вдіяти – прапори і далі гордо в'ються на висоті", – поділився воїн.

На питання, скільки ще українських державних символів він збирається встановити, сержант відповів досить оптимістично.

"Ще один залишився. Оскільки вже я на Луганщині, то маю закріпити наш прапор у Луганську, на будівлі захопленої росіянами адміністрації. Це програма-мінімум", – зізнався Герой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові на самій околиці тимчасово окупованого Донецька скористалися туманом і в сутінках провели блискучу операцію. Бійці дуже довго виношували план морально-психологічного удару. У підсумку за 250 метрів до позицій ворога з'явився український прапор, який перебуває під вогневим захистом військових.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
А помните фильм "отвожное сердце" с мелом гибсоном. Как шотландцы дупы англам показывали, чтоб потроллить. Вот бы этот херой повторил, потом вышла бы статья - российские оккупанты подло сделали нашего бесстрашного героя ДЫРЯВЫМ.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
ну так то молодец, правильно! учитывая то, что сине-желтая лента является всемирно признанным символом больных с синдромом Да уна, обозначивать позиции ВСУ сине-желтыми лентами очень правильное решение.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ми не здаємося :-)
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