Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Ігор Мехеда
Ігор Мехеда
Всі статті автора

Велика таємниця Софії Київської розкрита

1.7т Читати матеріал російською

В результаті розкопок на території заповідника "Софія Київська" були виявлені залишки будівлі, датовані кінцем XII століття. Виявлено клейма у вигляді геометричних фігур, зокрема, п'ятикутна зірка.

Софія Київська

Софія Київська

7 чудес України

Як ми знаємо, люди в різні століття сповідували різні духовні традиції, проте з якоїсь причини храми різних традицій споруджувалися на одних і тих самих місцях.

Насправді вся справа в тому, що люди інтуїтивно відчували силу цих енергетично сильних місць. Саме тому в храмах можна було отримати оздоровлення, удачу, просвітлення, прорив до творчості.

Новини
Скандал навколо Софії Київської: глава УГКЦ пояснив, чого хочуть греко-католики

У знайдених мною джерелах стверджувалося, що в дохристиянські часи на місці Софії Київської розташовувалося велике капище, в якому призивалися чисті сили природних стихій.

Археологи знайшли залишки саме цього капища біля стін Софії Київської - і почали розкопки. Інформація підтвердилася реальними артефактами.

З Софією Київською пов'язані і цікаві легенди. Одна з них оповідає про те, що будівельникам Софії у снах стали з'являтися Ангели, які повідомляли, що в далекому майбутньому настане час, коли релігії перестануть ворогувати між собою, знайдуть спільну мову, і об'єднаються в одну планетарну релігію.

Розкопки біля стін Софії Київської

Розкопки біля стін Софії Київської

segodnya.ua

Православний письменник Даниїл Андрєєв називав у своїх роботах цю нову релігію "Роза Миру", тибетські джерела передбачали це ж набагато раніше, і називали її "Айялунта". Так ось, згідно з легендами, Софія Київська стане одним з перших храмів Айялунти.

Новини
Потужне Місце Сили: маг дав несподіваний прогноз для Софії Київської

На це вказує і той факт, що будівельники використовували в Софії символи всіх відомих світових релігій: християнські хрести, ведичні орнаменти з Птахами Сили, символи езотеричного християнства, півмісяць ісламу і... навіть ікону Богородиці, намальовану в стилі близькосхідної богині родючості Лахамми, чий храм колись стояв в Віфлеємі - в оточенні шести духів родючості.

Є відомості і про те, що колись Софію вінчали 13 бань, а число 13 вважається священним у індіанців обох Америк (13 ступенів, що ведуть до Вищого Небо, до Бога Сонця) і у буддистів Азії (13 ступенів до Нірвані).

Символ п'ятикутної зірки на камені, знайденому біля стін Софії Київської

Символ п'ятикутної зірки на камені, знайденому біля стін Софії Київської

segodnya.ua

Таким чином, прийнято вважати, що Софія Київська - це модель всього Всесвіту.

З цим пов'язаний цікавий і ефективний ритуал. Обійшовши навколо неї тричі за годинниковою стрілкою, паломник отримає Силу Всесвіту, яка допоможе у всіх сферах життя.

Новини
Порошенко і Епіфаній внесли Томос у Софію Київську

Знаючи це, люди приїжджають в Софію з різних країн світу – заради того, щоб тричі обійти навколо храму. Кажуть, що після цього найбезнадійніші проекти перетворюються на благополучні.

Кажуть, що біля входу в собор потрібно загадати бажання, або озвучити прохання до вищих сил, після чого тричі обійти його мовчки, завершивши обхід в тому ж місці, де й почали.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ігор Мехеда Ігор Мехеда
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Теги
Софія Київська Історія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...