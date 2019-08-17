В результаті розкопок на території заповідника "Софія Київська" були виявлені залишки будівлі, датовані кінцем XII століття. Виявлено клейма у вигляді геометричних фігур, зокрема, п'ятикутна зірка.

Софія Київська 7 чудес України

Як ми знаємо, люди в різні століття сповідували різні духовні традиції, проте з якоїсь причини храми різних традицій споруджувалися на одних і тих самих місцях.

Насправді вся справа в тому, що люди інтуїтивно відчували силу цих енергетично сильних місць. Саме тому в храмах можна було отримати оздоровлення, удачу, просвітлення, прорив до творчості.

У знайдених мною джерелах стверджувалося, що в дохристиянські часи на місці Софії Київської розташовувалося велике капище, в якому призивалися чисті сили природних стихій.

Археологи знайшли залишки саме цього капища біля стін Софії Київської - і почали розкопки. Інформація підтвердилася реальними артефактами.

З Софією Київською пов'язані і цікаві легенди. Одна з них оповідає про те, що будівельникам Софії у снах стали з'являтися Ангели, які повідомляли, що в далекому майбутньому настане час, коли релігії перестануть ворогувати між собою, знайдуть спільну мову, і об'єднаються в одну планетарну релігію.

Розкопки біля стін Софії Київської segodnya.ua

Православний письменник Даниїл Андрєєв називав у своїх роботах цю нову релігію "Роза Миру", тибетські джерела передбачали це ж набагато раніше, і називали її "Айялунта". Так ось, згідно з легендами, Софія Київська стане одним з перших храмів Айялунти.

На це вказує і той факт, що будівельники використовували в Софії символи всіх відомих світових релігій: християнські хрести, ведичні орнаменти з Птахами Сили, символи езотеричного християнства, півмісяць ісламу і... навіть ікону Богородиці, намальовану в стилі близькосхідної богині родючості Лахамми, чий храм колись стояв в Віфлеємі - в оточенні шести духів родючості.

Є відомості і про те, що колись Софію вінчали 13 бань, а число 13 вважається священним у індіанців обох Америк (13 ступенів, що ведуть до Вищого Небо, до Бога Сонця) і у буддистів Азії (13 ступенів до Нірвані).

Символ п'ятикутної зірки на камені, знайденому біля стін Софії Київської segodnya.ua

Таким чином, прийнято вважати, що Софія Київська - це модель всього Всесвіту.

З цим пов'язаний цікавий і ефективний ритуал. Обійшовши навколо неї тричі за годинниковою стрілкою, паломник отримає Силу Всесвіту, яка допоможе у всіх сферах життя.

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Знаючи це, люди приїжджають в Софію з різних країн світу – заради того, щоб тричі обійти навколо храму. Кажуть, що після цього найбезнадійніші проекти перетворюються на благополучні.

Кажуть, що біля входу в собор потрібно загадати бажання, або озвучити прохання до вищих сил, після чого тричі обійти його мовчки, завершивши обхід в тому ж місці, де й почали.

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