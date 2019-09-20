У сучасній культурі рівноденням прийнято називати час перетину Сонцем межі небесного екватора. Якщо дивитися на нашу планету з космосу, то під час рівнодення лінія термінатора перпендикулярна лінії екватора.
Таке астрономічне явище настане в 2019 році в ніч з 22 на 23 вересня.
Однак, якщо брати звичаї більш древніх культур, то рівнодення позначає однакову тривалість дня і ночі, а така подія реально трапляється 21 вересня, і осінньою рівноденною ніччю щорічно вважається ніч з 21 на 22 вересня.
Тому 21 і 22 вересня вважаються Днями Сили. По всьому світу в ці дні практикують різноманітні обряди. Втім, вважається, що пробуджені рівноденням сили природи ще дуже активні і 23 і 24 і 25 вересня.
Весняне рівнодення вважається "чоловічим" (зростає потік небесної енергії Ян), осіннє рівнодення - жіночим (зростає потік земної енергії Інь), тому по всьому світу в дні осіннього рівнодення вшановують Велику Мати і богинь.
Християни відзначають 21 вересня Різдво Пресвятої Богородиці, давньослов'янські волхви вшановують богиню Макош (Мати-Землю), а також святкують свята Рода і Рожаниць, Індія шанує Махашакті. Також відзначаються свята "Амарілло ходжа" (жовте листя) і Мабон.
На осіннє рівнодення можна провести обряди на удачу і благополуччя
GoodFon
Немає такої духовної традиції, яка б не почитала жіночу божественну енергію в дні 21 та 22 вересня.
У святкові дні осіннього рівнодення проводили багато обрядів на достаток, адже осінь - це початок посадки озимих культур.
Які обряди можна провести?
1. Спіраль життя. Необхідно намалювати на піску чи на землі спіраль або викласти її зі свічок. Потім зайти в центр спіралі. У центральній точці уявити, як ми зникаємо, а потім з'являємося знов. В кінці обряду – вийти з спіралі.
За допомогою цього обряду можна позбутися від старих проблем, отримати нові можливості для зростання і досягнення поставлених цілей.
Спіраль зі свічок. Автор ідеї - Ігор Мехеда
Фото Ігоря Мехеди
2. Подяка за урожай минулих періодів. На стіл потрібно покласти овочі і фрукти, подумки подякувати Мати-Землю за її дари. Можна прочитати мантру АДІМА.
Цей обряд сприяє отриманню врожаю майбутніх періодів.
3. Обрядовий стіл. Необхідно приготувати страви з овочів і фруктів. При цьому робити це не для себе, а для Великої Матері Світів. Потім всі повинні сісти за стіл на святкову вечерю. Всі ті, хто беруть участь в обряді, отримують силу родючості і удачу - до наступного рівнодення.
У дні рівнодення можна проводити й інші обряди. Головна умова – вони повинні резонувати з бажанням серця.
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