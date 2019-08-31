Перша чверть - зростаючий Місяць. З 1 по 6 вересня.

Друга чверть - зростаючий Місяць. З 6 по 14 вересня.

Фази зростаючого Місяця споконвіку використовувалися не тільки в магічних обрядах, але і в ритуалах багатьох релігій. Вважається, що зростаючий Місяць забезпечує зростання багатьох корисних подій в житті людини. А саме: зростання здоров'я, удачі, грошового потоку, справляє позитивний вплив на приплід домашніх тварин, ріст рослин, додаток матеріальних благ.

Зростаючий місяць Youtube

Найвідоміші обряди такі. Закривали ліве око і шепотіли, дивлячись на зростаючий Місяць правим оком: "Тобі, місяць, бути повним, а мені здоровим" - не менше п'яти хвилин. Або - "Тобі, місяць, бути повним, а мені багатим!" - також не менше п'яти хвилин.

Дівчата і хлопці закликали через Місяць нареченого (наречену). Для цього виходили на вулицю вночі і посилали в бік Місяця любов і добрі почуття. Коли відчували від Місяця енергетичну відповідь, говорили: "Мати Світів, пошли мені мою половинку через Місяць". Після чого робили обертання за годинниковою стрілкою п'ять разів (праве плече йде назад, ліве - вперед). Потім, нікому нічого не кажучи і не озираючись, йшли додому і лягали спати. Через кілька днів суджений (суджена) з'являлися в їх житті, і особисте життя складалося вдало. До такого ж обряду вдавалися, коли хотіли закликати в своє життя друзів або покупців на свій товар.

Повний місяць у вересні 2019 випадає на 14 вересня.

До повного місяця приурочено багато обрядів. Наприклад, в ведичних традиціях, так само, як і в стародавньому Вавилоні або в стародавньому Єгипті, повний Місяць вважався печаткою на договорі, укладеному між Богом і Первопредками, або між людьми і богами. Тому було прийнято в повний місяць просити у Богів виконання всіляких бажань.

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Було також прийнято, дивлячись на повний Місяць, просити у Вищих Сил багатства. Для цього читалися мантри "Кунг Роно Ама Ніло Та Вонг" (Тибетські вчення), "Аум Шрі Гайя Аді Чандра Намах" (індуїзм). Щонайменше п'ять хвилин. Менше не можна, більше - можна. П'ять хвилин - це найпростіші врата між світами, простягнуті в часі.

На повний місяць також було прийнято закликати удачу. Для цього згадували відразу всіх Божеств Місяця - всіх народів і навчань. Починаючи від місячного архангела Гавриїла (Габріеля, Джабраїла), і до Нгами, Царедвени, Селени, Леукосіі, Тривії, Чане, Метцли і т.д. Цим збирали всі канали місячної енергії в один великий промінь, який повинен був забезпечувати удачу.

Третя чверть - спадаючий Місяць. З 15 по 22 вересня 2019 року.

Четверта чверть - спадаючий Місяць. З 22 по 27 вересня 2019 року.

На спадаючий Місяці обрядово використовували спадання для впливу на життя. Місяць спадає - хвороби зменшуються, Місяць спадає - проблеми йдуть, Місяць спадає - небезпеки зникають.

Спадаючий місяць Google Images

На спадаючий Місяць також намагалися займатися зняттям будь-яких негативних програм з життя людини. Місяць вважали втіленням Великої Богині (в християнстві – Богородиці, тому на багатьох іконах Богородиця стоїть на місячному серп). І називали "Королева Ночі". Королева Ночі могла наказати злим силам піти від людей і не шкодити їм. Символом влади Великої Матері вважалися цибуля і часник, так як вони схожі на Місяць в різних його фазах. Ось чому всілякі несприятливі сили виганяли цибулею і часником.

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Молодик у вересні випадає на 28 вересня 2019 року.

Молодик вважається сприятливим для зародження всього нового. Це дуже небезпечна фаза Місяця, коли діють руйнівні програми, але ще більше позитивних закладаються. Тому в багатьох релігіях світу на молодика, в 29 місячний день, часто тримають пости і медитують на Вище. Цим позбавляються від небезпечних впливів.

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Одночасно з цим звертаються до місячної богині Гекати. Геката зображується у вигляді чорної жінки зі зміями замість волосся, часто багаторукої, яка їде на чорній колісниці, запряженій чорними кіньми, в чорній ночі, супроводжувана чорними собаками. У неї 1008 обличь. Культ Гекати характерний не тільки для Греції, але і для інших країн Азії, і в давні часи прийшов до греків звідти. Вважалося, що, незважаючи на страшний вигляд, Геката милостива до людей і може розплутати будь-невідоме чаклунство або вирішити життєву проблему.

Для того, щоб отримати допомогу Гекати, пекли хлібину чорного хліба, йшли на перехрестя трьох доріг (тому що ще одна іпостась Гекати - "Трилика"), залишали хліб біля перехрестя в дар Гекаті, озвучували своє прохання і йшли додому. Прохання виконувалася.

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