"Ідіть у д*пу!" Соколова пригрозила NewsOne за телеміст із Росією

Українська журналістка Яніна Соколова жорстко розгромила телеканал NewsOne за план провести телеміст з пропагандистським російським "Россия 24". Вона звернулася до журналістів, причетних до цього, з вимогою не продавати власну совість і майбутнє дітей.

Яскраве звернення телеведуча опублікувала на своєму YouTube-каналі і нагадала українцям, чим закінчується підтримка "русского міра" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо вам здається, що реванш проросійських сил в Україні настав, то вам не здається. Це саме так. П'ять років війни, анексія українських територій, брехня федеральних каналів Російської Федерації, яка щодня розповідає про те, що в Україні все погано і ми рухаємося у бік темряви і дна, і нам би слід було все ж замислитися над тим, як себе поводити. При тому, що РФ, роблячи війну на сході України, вкрала вже у нас із вами 13 000 загиблих і 30 000 поранених, мільйони переміщених осіб із території Донецької та Луганської області, з Криму — по всій країні. І раптом 2019 рік, 7 липня, у мережі з'являється ось таке відео, яке головний пропагандист федеральних каналів РФ Дмитро Кисельов доповнює фразами "незабываемо прильнуть", — обурилася Соколова.

Вона підкреслила, що телеміст "Треба поговорити", який 12 липня мають намір провести пропагандистський "Россия 24" разом із NewsOne, просто неприпустимий. Адже трансляція каналу-пропагандиста на території України є абсолютно ненормальною. Соколова додала, що не розуміє, куди дивляться Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, СБУ та комітет, який займається пошуком і аналізом монополії.

Журналістка нагадала, що за останній час Віктор Медведчук, який є кумом президента РФ Володимира Путіна, скупив центральні інформаційні канали.

Яніна Соколова Скріншот відео

"Я хочу зараз звернутися до тих, хто називає себе журналістами всіх цих телеканалів. Щоб вони сіли ввечері вдома, подивилися на своїх дітей, визирнули за вікно і подумали, чи не буде так, що раптом в один прекрасний день під їхнім будинком стоятимуть люди в російській формі і з кулеметами. Мені хочеться сказати тільки одне — згадайте про свою совість, про те, в якій країні ви живете і в якій країні житимуть ваші діти. Пам'ятайте про те, що гроші — це річ тимчасова, а гідність — вона або є, або її немає. Я впевнена, що величезна кількість людей, які 12 липня побачать цей так званий телеміст, зроблять все можливе, щоб ваше життя, шановні журналісти телеканалу NewsOne, стало в цій країні нестерпним", — звернулася вона до інформаційних поплічників окупантів.

Крім того, не менш жорсткий посил Соколова адресувала росіянам, які досі продовжують заперечувати російську агресію в Україні та дивуються, чому українці не хочуть миритися зі своїми вбивцями.

"Ми ніколи не зможемо пробачити тих, хто знущався з наших хлопців, тих, хто забирав життя у 13 тисяч солдатів, тих, хто забрав наші території, тих, хто сюди приїхав як мародери, терористи, щоб за гроші вбивати людей, які живуть в моїй країні. Нам не треба з вами говорити — ми з вами тоді заговоримо, коли ви віддасте нам території, коли ви вибачитеся і коли ви компенсуєте нам весь той збиток, який завдали за останні п'ять років", — сказала вона.

"Забирайтеся з нашої території, забирайтеся з наших голів у вигляді медіаресурсів Віктора Медведчука і покайтеся! Це найкраще, що ви можете зробити! Це звернення до тих росіян, до яких ще не дійшло, що війну на території України веде Кремль і його медіаресурси в тому числі. Тому словосполучення, яке Кисельов вжив, анонсуючи ефір 12 липня під назвою "Незабываемо прильнете", — ідіть у д*пу, Дмитре Кисельов", — емоційно підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 24".

Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів з Росією нібито хоче 70% українців.

У партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка заявили, що телеміст — це серйозний виклик всій інформаційній безпеці України.

Партія "Голос" українського музиканта Святослава Вакарчука також засудила телеміст з російськими пропагандистами, що влаштовується підконтрольним Віктору Медведчуку телеканалом NewsOne.

Політсила закликала РНБО, СБУ та президента України дати належну правову і політичну оцінку таким діям каналу.

Об'єднані націоналісти країни від імені лідера партії "Національний Корпус" Андрія Білецького вимагають від президента України Володимира Зеленського відреагувати на анонсований телеміст і дали йому на це добу.

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