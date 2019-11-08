Постановочне захоплення студії телеканалу "Прямий" під час марафону "Атака на свободу слова" не на жарт розлютило українців.

У мережі з'явилося безліч негативних коментарів. Подібні жарти у країні, що перебуває у стані війни, назвали вкрай недоречними. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

"Російська пропаганда кого тільки з АТОвців не робила... Телеканал "Прямий" в ефірі продукує посил про неадекватних людей у камуфляжі ЗСУ. У цьому цирку люди вдягнені у статутний камуфляж ЗСУ. Хотіли влаштувати шоу? Ну вдягніть ви російську "Горку", або ж просто чорну форму...", – написав у Facebook ексбоєць батальйону "Артемівськ" Віталій Овчаренко.

"Я так зрозумів, що телеканал "Прямий" вирішив відчайдушно боротися за нішу передачі "Розсміши коміка". Мда. Елітарний клуб 25, казали вони", – прокоментував інцидент журналіст Сергій Щербина.

"Ви ідіоти. А якби у когось серцевий напад трапився? Людина б загинула, хто б відповідав?" – обурюються у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у студію телеканалу "Прямий" увечері 7 листопада під час ефіру увірвалися люди в масках, камуфляжі і зі зброєю. За кілька секунд стало зрозуміло, що "захоплення" виявилося постановкою, однак вона дуже налякала деяких глядачів у студії.

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