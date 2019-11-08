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8 листопада • оновлено в 09:21
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"Ідіоти!" Українців розлютило постановне захоплення "Прямого"

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Постановочне захоплення студії телеканалу "Прямий" під час марафону "Атака на свободу слова" не на жарт розлютило українців.

У мережі з'явилося безліч негативних коментарів. Подібні жарти у країні, що перебуває у стані війни, назвали вкрай недоречними. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

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"Російська пропаганда кого тільки з АТОвців не робила... Телеканал "Прямий" в ефірі продукує посил про неадекватних людей у камуфляжі ЗСУ. У цьому цирку люди вдягнені у статутний камуфляж ЗСУ. Хотіли влаштувати шоу? Ну вдягніть ви російську "Горку", або ж просто чорну форму...", – написав у Facebook ексбоєць батальйону "Артемівськ" Віталій Овчаренко.

"Я так зрозумів, що телеканал "Прямий" вирішив відчайдушно боротися за нішу передачі "Розсміши коміка". Мда. Елітарний клуб 25, казали вони", – прокоментував інцидент журналіст Сергій Щербина.

"Ви ідіоти. А якби у когось серцевий напад трапився? Людина б загинула, хто б відповідав?" – обурюються у мережі.

"Ідіоти!" Українців розлютило постановне захоплення "Прямого"
"Ідіоти!" Українців розлютило постановне захоплення "Прямого"
"Ідіоти!" Українців розлютило постановне захоплення "Прямого"
"Ідіоти!" Українців розлютило постановне захоплення "Прямого"
"Ідіоти!" Українців розлютило постановне захоплення "Прямого"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у студію телеканалу "Прямий" увечері 7 листопада під час ефіру увірвалися люди в масках, камуфляжі і зі зброєю. За кілька секунд стало зрозуміло, що "захоплення" виявилося постановкою, однак вона дуже налякала деяких глядачів у студії.

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Україна
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hunt andres
hunt andres
Все таки хо хоы еп нутые. То бабченко постановочно мочат, то студию захватывают.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Никогда не сомневался :-- свидомизм,это тот же идиотизм.... Майдан - работает!!!
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