Головна Новини
12 лютого • оновлено в 16:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Іди воюй!" У Маріуполі кондукторка зчепилася з ветераном АТО. Фото

3.9т
Читати матеріал російською

У Маріуполі молода кондукторка спробувала вигнати чоловіка з посвідченням учасника бойових дій (УБД) з маршрутного автобуса, однак цьому завадили інші пасажири.

Конфліктна ситуація трапилася 11 лютого в маршрутці №112 із номерним знаком АН 3087КТ. Про це повідомляє сайт 0629.

За словами очевидців, коли чоловік зайшов до салону й показав документ, що дає йому право на безкоштовний проїзд, кондукторка почала обурюватися і кричати, мовляв, за ними їдуть і тролейбуси – тому, нехай він почекає інший транспорт на зупинці.

У Маріуполі кондукторка виганяла чоловіка з посвідченням УБД із автобуса

У Маріуполі кондукторка виганяла чоловіка з посвідченням УБД із автобуса

"УБДшників стало занадто багато", – невдоволено сказала жінка.

У ситуацію втрутилися інші пасажири й стали захищати бійця, водночас кондукторка заявила, що йому робити в місті нічого.

"Нехай іде воює тоді", – закричала вона.

Конфлікт у маршрутці Маріуполя

Конфлікт у маршрутці Маріуполя

0629.com.ua

Маріупольці, які стали свідками неприємного інциденту, підкреслює видання, обурилися тому, що молода жінка-кондукторка так поводиться щодо захисників України.

Зі свого боку, керівник департаменту транспорту міськради Василь Клат заявив, що в таких випадках постраждалим від подібного приниження пасажирам потрібно звертатися з письмовою скаргою, щоб він міг "звільнити або притягнути до відповідальності працівника".

Конфлікт у маршрутці Маріуполя

Конфлікт у маршрутці Маріуполя

0629.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Житомирі водій маршрутки оскандалився спробою відмовити в пільговому проїзді жінці-ветеранці війни на Донбасі Асі Оброткіній.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Марта Рок
Місце
Україна Маріуполь
Теги
маршрутка конфлікт учасники АТО
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
49
12
Смішно
3
Цікаво
35
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Каждый божий день такое происходит. К чему бы это?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
То ли ещё будет !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
филя филя
филя филя
упоротые не понимают что простые украинцы (а их подавляющее большинство) устали от в0йны и от того что их жизнь все хуже и хуже о той же в0йны. вот и реакция соответствующая.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
2
Виня Ксения
Виня Ксения
филя филя, только б ы д л о, которое никак не принимало в в0йне участия и не помогало украинской армии, устало от нее. Нормальные люди относятся с пониманием и всячески поддерживают украинских в о е н н ы х. Если бы не они, то то, что происходит на Донбассе было бы на всей левобережной Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги