"Іди воюй!" У Маріуполі кондукторка зчепилася з ветераном АТО. Фото

У Маріуполі молода кондукторка спробувала вигнати чоловіка з посвідченням учасника бойових дій (УБД) з маршрутного автобуса, однак цьому завадили інші пасажири.

Конфліктна ситуація трапилася 11 лютого в маршрутці №112 із номерним знаком АН 3087КТ. Про це повідомляє сайт 0629.

За словами очевидців, коли чоловік зайшов до салону й показав документ, що дає йому право на безкоштовний проїзд, кондукторка почала обурюватися і кричати, мовляв, за ними їдуть і тролейбуси – тому, нехай він почекає інший транспорт на зупинці.

У Маріуполі кондукторка виганяла чоловіка з посвідченням УБД із автобуса

"УБДшників стало занадто багато", – невдоволено сказала жінка.

У ситуацію втрутилися інші пасажири й стали захищати бійця, водночас кондукторка заявила, що йому робити в місті нічого.

"Нехай іде воює тоді", – закричала вона.

Конфлікт у маршрутці Маріуполя 0629.com.ua

Маріупольці, які стали свідками неприємного інциденту, підкреслює видання, обурилися тому, що молода жінка-кондукторка так поводиться щодо захисників України.

Зі свого боку, керівник департаменту транспорту міськради Василь Клат заявив, що в таких випадках постраждалим від подібного приниження пасажирам потрібно звертатися з письмовою скаргою, щоб він міг "звільнити або притягнути до відповідальності працівника".

Конфлікт у маршрутці Маріуполя 0629.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Житомирі водій маршрутки оскандалився спробою відмовити в пільговому проїзді жінці-ветеранці війни на Донбасі Асі Оброткіній.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал