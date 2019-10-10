Іде потепління: синоптики уточнили свіжий прогноз по Україні

В Україні в четвер, 10 жовтня, із Західної Європи продовжить надходити тепле повітря, яке поступово охопить усю країну, що супроводжуватиметься сильним вітром.

Так, у західних і північних областях подекуди дощитиме, на решті території – без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім сходу та Приазов'я, окремі пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Погода в Україні Ілюстрація

Температура вночі +4...+9°, на півдні країни місцями +10...+14°, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях +2...+7°, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3°; вдень +14...+19°, в Одеській і Миколаївській областях до +23°; на високогір'ї Карпат протягом доби +3...+8°.

У Києві 10 жовтня без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень можливі окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі +7...+9°, вдень +16...+18°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко уточнила, що на території України у четвер, 10 жовтня, прогнозується потепління. Дощі можливі на заході України, уздовж північного кордону, а на решті території істотні опади малоймовірні.

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