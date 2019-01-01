Українці зможуть подорожувати без закордонних паспортів: названо країни

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вже найближчим часом українці зможуть відвідувати без закордонного паспорта не тільки Туреччину, Грузію та Катар, а й країни Прибалтики.

Як заявив він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", для таких закордонних подорожей потрібна ID-картка.

"Ви можете по ID-картці відвідувати без закордонного паспорта Туреччину, Грузію, і Катар, а найближчим часом до цього переліку додадуться і країни Прибалтики", - сказав міністр.

Аваков також додав, що в Україні вже видано понад 5 млн ID-карток, але досі існують певні складнощі з ними.

ID-карта вести

"Так, є складнощі перехідного періоду – на місцях в ЖЕКах, не вистачає кардрідерів, і людина змушена носити з собою додатковий папірець з пропискою. Але ми зараз вирішуємо через Кабмін, щоб зобов'язати ЖЕКи на місцях мати ці пристрої для зчитування інформації", - пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, громадяни України отримали можливість з 1 листопада 2018 року обміняти паперовий паспорт на ID-карту за бажанням і в будь-який час.

При цьому, як підкреслюють в ДМСУ, таке рішення - добровільне. Щоправда, якщо українець, якому виповнилося 25 або 45 років, не змінив протягом місяця фотографію в паспорті в формі книги, то такий документ підлягає обов'язковому обміну на ID-карту.

Перший паспорт кожен отримує безкоштовно. За всі наступні необхідно буде сплатити адміністративний збір у розмірі 279 гривень.

19 вересня Кабінет міністрів України схвалив угоду з Грузією про поїздки громадян за внутрішніми паспортами.